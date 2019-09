Irndorfer Kirchenchor feiert sein 240-jähriges Bestehen mit großem Festakt

Schon vor 240 Jahren gab es in Irndorf einen Kirchenchor. Das belegt eine Rechnung über die Einkehr der „Kirchensinger“ nach der Fronleichnamsprozession 1779. Aus diesem Anlass erhält der Chor am 15. September die „Palestrina-Medaille“. Nach dem Festgottesdienst wird in der Eichfelsenhalle gefeiert.

Etwa 50 Mitwirkende führen im Festgottesdienst am Sonntagmorgen die „Deutsche Messe“ von Bernard Sanders auf. Der Irndorfer Kirchenchor und sein eigens für die Festlichkeiten gegründeter Projektchor werden an diesem Sonntagmorgen vom Kirchenchor Mühlheim und einem Instrumentalensemble verstärkt. Der Komponist, Bernard Sanders aus Tuttlingen, spielt selber die Orgel. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei den Chordirigenten Gerlinde Haselmeier (Irndorf) und Klemens Weiß (Mühlheim).

1779 sind für die Verköstigung des damaligen Irndorfer Kirchenchors und der Schützen („Kirchensinger und Schitzen“) nach der Fronleichnamsprozession Unkosten von einem Gulden und sechs Kronen angefallen. Elmar Blessing, Historiker und ausgezeichneter Kenner der regionalen Geschichte, hat diesen Eintrag in den „Heiligenrechnungen“, der damaligen Kirchenbilanzrechnung, gefunden. Beim Pressegespräch sind sich die Kirchenchor-Verantwortlichen einig: Aufgrund dieser gesicherten urkundlichen Erwähnung ist der Irndorfer Kirchenchor mit mindestens 240 Jahren älter als alle anderen ortsansässigen Vereine.

Noch 1831 wurde laut Blessing im Visitationsprotokoll bemängelt: „Irndorf hat keine Orgel vorhanden. Da auch der Lehrer ganz ohne Musikkenntnis, ist der Kirchengesang schlecht.“ Das dürfte sich ab 1848/49 geändert haben, nachdem die Irndorfer in Nendingen eine Orgel gekauft und mit Augustin Hermle erstmals einen Schulmeister, Mesner und Organisten angestellt hatten.

Auf Matthias Hermle (ab 1877) folgte nach über 30 Jahren Karl Speck. Unter Speck sei der Chor selbst während beider Kriege durchgängig aktiv gewesen, weiß Dirigentin Gerlinde Haselmeier. „Manchmal ging es nur einstimmig, aber jedem wurde bei der Beerdigung gesungen.“ Hermle und Speck waren, wie damals üblich, noch in Personalunion Lehrer, Organist und Chorleiter gewesen. 1959 wurde mit Anton Haselmeier erstmals ein Laie Kirchenmusiker. 2014 beendete Haselmeier aus gesundheitlichen Gründen den Orgeldienst nach 55 Jahren. Heute sitzt seine Tochter Jutta an der Kirchenorgel. Und seine Frau Gerlinde dirigiert den Kirchenchor.

Auch Gerlinde Haselmeier ist keine Berufsmusikerin, doch sie hat reichlich Erfahrung als langjährige Dirigentin des Irndorfer Kinder- und Mädchenchors. „Sie hört so ziemlich alles“, versichern Monika Wild, die Chorvorsitzende, und Monika Rebholz. Beide zählen zu den letzten vier Sängerinnen des Mädchenchors, die inzwischen im Kirchenchor integriert sind.

23 Sänger zwischen 34 und 82 Jahren zählt der Chor heute. „Einige sind schon 50 Jahre und länger dabei“, sagt Gerlinde Haselmeier. Und nicht wenige Sänger blicken auf eine Generationen umfassende Chor-Tradition zurück. So hat schon Gerlinde Haselmeiers Großmutter im Chor gesungen. Da es in der Gemeinde keinen Gesangverein gibt, kommt der Kirchenchor auch bei weltlichen Anlässen zum Einsatz. Gerlinde Haselmeier erinnert sich zudem an erfolgreiche Konzerte wie „Maske in Blau“ oder eine „Musikalische Reise durch Europa“.

Wie vielerorts mangelt es auch in Irndorf heute an Männerstimmen. Dem Aufruf zum Projektchor für die Feier folgten neben fünf Sängerinnen auch vier Sänger. Der Chor wäre glücklich, wenn alle auch danach als Mitglieder erhalten blieben. Vielleicht könne die gute Chorgemeinschaft dazu beitragen, meint die Dirigentin. Gelebt werde die etwa bei Ausflügen – die immer auch mit der Gestaltung einer Messe auswärts verbunden würden. Oder bei der gemütlichen Einkehr nach der Chorprobe – wie schon vor 240 Jahren.

Die Palestrina-Medaille

Der Allgemeine Cäcilienverband, ein katholischer Verband zur Förderung der Kirchenmusik in Deutschland, verleiht seit 1968 die „Palestrina-Medaille“ an Kirchenchöre, die eine kirchenmusikalische Tätigkeit von mindestens einhundert Jahren nachweisen können.