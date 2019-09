Irndorfer Kirchenchor feiert 240-Jähriges

Sein 240-jähriges Bestehen hat der Kirchenchor Irndorf am Sonntag gebührend gefeiert. Am Ende eines eindrucksvollen Festgottesdienstes hat Diözesanpräses Thomas Steiger den Chor mit der Palestrina-Medaille des Cäcilienverbands ausgezeichnet.

Die Palestrina-Medaille wird vom katholischen Cäcilienverband zur Förderung der Kirchenmusik verliehen. Für eine Bewerbung müssen Chöre eine kirchenmusikalische Tätigkeit von mindestens 100 Jahren dokumentieren können. Das erfuhren die Gottesdienstbesucher vom Präses des Cäcilienverbands, Thomas Steiger, als er die Medaille an Chorleiterin Gerlinde Haselmeier übergab. Mit einer Verzehr-Rechnung der „Kirchensinger“ nach einer Fronleichnamsprozession im Jahr 1779 aus der Beuroner Chronik hatte der aus Irndorf stammende Historiker Elmar Blessing den entscheidenden Nachweis erbracht.

Herzstück der Feierleichkeiten war der mitreißende Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Irndorfer St-Peter-Kirche. Pfarrer Gerwin Klose, Präses und Leiter der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg, und Pfarrer Thomas Steiger, Präses des Cäcilienverbands und Hörfunkpfarrer beim SWR, zelebrierten gemeinsam die Eucharistie-Feier. Ein großes Aufgebot kooperierender Musiker verlieh der Messe musikalischen Glanz: 23 Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Irndorf, verstärkt durch einen neunköpfigen, eigens für die Feier gegründeten Projektchor sowie 18 Mitglieder des Kirchenchors Mühlheim wurden von den strahlenden Klängen eines Blechbläser-Ensembles begleitet. Unter dem Dirigat von Klemens Weiß (Kirchenchor Mühlheim) wurde der Gottesdienst für die vielen Besucher aus nah und fern zum beeindruckenden musikalischen Erlebnis. Spirituelle Anregung hielt Steigers Predigt über das Evangelium vom verlorenen Sohn bereit: Mit einem Fest, das uns aus dem Alltag herausreiße, müsse der Mut zur Umkehr gefeiert werden – mit einem Fest wie dem heutigen, in dem „mehrstimmig von Gott erzählt“ werde.

Der Namensgeber der Auszeichnung, Giovanni Pierluigi da Palestrina, gilt als großer Reformator und Impulsgeber der Kirchenmusik im 16. Jahrhundert. Die Messe in Irndorf war allerbeste Werbung für moderne und doch traditionsbewusste Kirchenmusik: Bernard Sanders, Tuttlinger Dekanatskirchenmusiker mit amerikanischen Wurzeln, saß bei der Aufführung seiner eigenen Komposition auch noch höchstpersönlich an der Orgel. Seine „Deutsche Messe“ begeisterte die Zuhörer mit eingängigen Melodien und schnörkellosem Satz, war dabei gleichzeitig stilistisch spannend und abwechslungsreich durch Wechselgesänge zwischen Vorsängern, Frauen- und Männerstimmen oder einzelnen Stimmlagen. Im Credo durfte sogar die Gemeinde beim Kehrvers einstimmen. Lebhaft und erfrischend ließen die Chöre die Echo-Effekte in Halmos‘ „Jubilate Deo“ erklingen, tief berührten sie mit “Alles soll Amen und Halleluja sein“, einer dramatischen Vertonung eines Augustinus-Spruchs durch den zeitgenössischen Komponisten James Withbourn.

Mit 240 Jahren ist der Irndorfer Kirchenchor älter als alle ortsansässigen Vereine. Dank und Anerkennung für dieses kontinuierliche Engagement richteten die Pfarrer Klose und Steiger an den Chor. Bürgermeister Jürgen Frank gab einen Abriss zur Historie der Sänger und dankte zusätzlich auch für das Engagement der Sänger in der weltlichen Gemeinde. Bei der anschließenden Feier in der Eichfelsenhalle, mit musikalischen Beiträgen des Akkordeon-Orchesters Oberes Donautal und des Musikvereins Irndorf, gab es eine Rose für alle Mitwirkenden von Dekanatspräses Johannes Amann. Eine weitere Rose bot Amann demjenigen an, der sich ganz schnell zur Anmeldung im Chor entschließen könne. Schließlich hoffe er, dass sich die Sänger dieses Jahr nur in der „Warmlaufphase“ für das 250-Jährige in zehn Jahren befänden.