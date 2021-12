Irndorfer Grundschüler lernen mit iPads

Die Grundschule Irndorf hat das Angebot des Kreismedienzentrums Tuttlingen zur Erst-Einrichtung ihrer iPads angenommen und setzt die Geräte inzwischen erfolgreich im Unterricht ein.

Bereits in der ersten Woche des Schuljahres durften sich Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte der Grundschule Irndorf über die Lieferung eines Klassensatzes iPads freuen, die vom Kreismedienzentrum ersteingerichtet wurden, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

„Dieses Angebot steht allen Schulen des Kreises, die iPads im Unterricht einsetzen möchten, zur Verfügung. Die Grundschule Irndorf war eine der ersten Schulen, die dieses Angebot angenommen hat“, so Karin Machner, Leiterin des Kreismedienzentrums. Um den Bedarf der Schule zu klären, fand mit ihr, dem technischen Mitarbeiter Jürgen Sauter und der Rektorin Isabel Martin im Juli zunächst ein Gespräch statt, bei dem die Anforderungen der Schule an die Funktionen der Geräte geklärt wurden, so dass diese passgenau eingerichtet werden konnten.

Am ersten Tag des Schuljahres war es dann so weit: Die iPads wurden an die Schule geliefert und vor Ort auf ihre Funktionalität geprüft. Schon am nächsten Tag durften die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3 und 4 die Geräte im Unterricht einsetzen.

„Durch die Nutzung der verschiedenen Fördertöpfe im Bereich der Digitalisierung von Schulen können wir jedem Kind der Klasse ein Gerät für die Nutzung im Unterricht zur Verfügung stellen“, so Rektorin Isabel Martin. „Unser pädagogischer Ansatz ist dabei, dass der Einsatz der iPads im Unterricht einen Mehrwert bieten muss.“ Immer dann, wenn die Arbeit mit Stift, Papier und Buch sinnvoller sei, nutzen die Kinder die analogen Medien. Die iPads werden dort eingesetzt, wo digitales Lernen die traditionellen Lernformen sinnvoll ergänzten. „Die Möglichkeiten, die wir durch die Geräte haben, sind eine wertvolle Bereicherung unseres Unterrichtes“, da ist sich das Kollegium an der Grundschule Irndorf einig.

Das Kreismedienzentrum Tuttlingen bietet seit Mai dieses Jahres den Schulen im Kreis die Administration der schulischen iPads über die MDM-Lösung Jamf School an.

Auskünfte zum Angebot sind telefonisch erhältlich unter 07461/926 2222.