Irndorfer Grundschüler sind im Youtube-Fieber

„Wir sind Freunde“, lautet der Titel des Liedes, das die Kinder der Klassen 1-4 der Grundschule Irndorf unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Hildegard Grathwohl Ende April beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Klassenmusizieren“ eingereicht haben. Mittlerweile hat es das Lied unter die besten Zwölf ins Finale geschafft.

Bei diesem Wettbewerb, der alle zwei Jahre vom Bundesverband Musikunterricht, der Hochschule für Musik und Tanz Köln und vom Helbling Verlag ausgerichtet wird, müssen die Teilnehmer ein selbst erstelltes Lied oder Arrangement im ganz normalen Musikunterricht (keine AG) einüben und als Videoaufnahme einschicken. Nun darf sich die Irndorfer Grundschule über einen ersten Erfolg freuen.

Am vergangenen Mittwochmorgen ist an der beschaulichen Schule in Irndorf, die aus nur einer Klasse besteht, eine ganz besondere, zunächst angespannte und dann überschwängliche Stimmung zu spüren. „Sind wir jetzt wirklich bei Youtube?“, fragt ein Schüler und seine Augen beginnen zu glänzen. Heute haben die 18 Grundschulkinder der Schule erfahren, dass ihr Beitrag unter 45 Bewerbungen zu den zwölf ausgesuchten Beiträgen gehört, die nun bei Youtube zur Abstimmung um den Publikumspreis veröffentlicht wurden.

Die viele Arbeit der vergangenen Wochen hat sich gelohnt, in denen die Kinder mit Feuereifer und viel Ausdauer bei der Sache waren. Singen, geeignete Instrumente finden, die Stimmen einüben, Sockenpuppen und Schilder basteln und intensives Proben waren zunächst angesagt. Als Höhepunkt folgte dann ein Videodreh, bei dem die Kinder von ihrer Lehrerin Tanja Merz an der Filmkamera tatkräftig unterstützt wurden. An diese Zeit erinnern sich die Kinder an diesem Morgen zurück, als sie freudestrahlend vor dem Schulbeamer sitzen und ihren Beitrag nun wirklich bei Youtube anschauen. „Ohne den guten Teamgeist, der an unserer Schule herrscht, wäre ein solches Projekt sicher nicht möglich“, betont Hildegard Grathwohl.

Bis zum 31. Mai wird sich nun entscheiden, wer den Publikumspreis gewinnt. Wer die Schule hierbei unterstützen möchte, sollte im Suchfeld bei Youtube „Bundeswettbewerb Klassenmusizieren 2017/18“ eingeben und dann im Wettbewerbskanal ein „Like“ (Daumen hoch) für die Schule abgeben. Der Beitrag mit den meisten Likes wird den Publikumspreis gewinnen.