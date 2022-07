Irndorfer Gemeinderat beschließt Gemeindeentwicklungskonzept

In einer Sondersitzung hat der Irndorfer Gemeinderat am Montagabend das in den letzten Monaten erarbeitete Gemeindeentwicklungskonzept beschlossen. Drei Räte und Bürgermeister Jürgen Frank stimmten dafür, zwei Räte stimmten dagegen. Mit dem gleichen Abstimmungsergebnis wurde die Bewerbung Irndorfs als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) beschlossen. Schwerpunktgemeinden erhalten einen erhöhten Fördersatz.

Der Gemeindeentwicklungsplan nennt folgende Schwerpunkte für zukünftige Projekte: Die Sanierung und Umnutzung des Bereichs „Altes Rathaus“ mit umliegenden Gebäuden als Wohnraum, Dorfladen, Mehrgenerationenplatz und Jugendtreff. Dazu die Entscheidung über die Zukunft der Schule auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie: Sanierung oder Neubau? Irndorf will zudem die Verbesserung der Anbindung an Beuron und die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes, ein Bebauungsverfahren für das Gebiet zwischen Alter Hof und Eichfelsenstraße mit Sondernutzung Wohnmobilstellplatz.

Bürgermeister Frank betonte, dass der Beschluss nur ein Konzept sei: „Ob das eine oder das andere, oder gar nichts kommt“, müsse später der Gemeinderat für jede Einzelmaßnahme beschließen.