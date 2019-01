Irndorf verabschiedet Haushalt von 4,7 Millionen Euro

Die Gemeinde Irndorf will in diesem Jahr rund 2,2 Millionen Euro hauptsächlich in die Verbesserung der Infrastruktur investieren. So steht es im Haushaltsplan 2019, den der Gemeinderat kürzlich in der Sitzung einstimmig beschlossen hat.

Der Haushalt 2019 hat ein Gesamtvolumen von rund 4,7 Millionen Euro. Er sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von rund 2,3 Millionen Euro vor. Dem Vermögenshaushalt werden 291000 Euro zugeführt. Der Vermögenshaushalt umfasst Investitionen in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro.

Die größten Projekte sind der Vollausbau Schwenninger Weg/Dellenweg (473000 Euro), der zweite Bauabschnitt im Rahmen des Anschlusses der Gemeinde an die Kläranlage Beuron-Neidingen (588000 Euro) und die Ableitung des Regenwassers Irndorf (523000 Euro).

Einige der im Haushalt 2018 geplanten Investitionen, beispielsweise die Optimierung der Breitbandversorgung, die Sanierung von Straßen, Kanälen und Wasserleitungen und der Ausbau der Feld- und Waldwege konnten vergangenes Jahr nur teilweise oder gar nicht umgesetzt werden. Für das kommende Jahr werden sie neu veranschlagt. Neu ausgewiesen werden der Grunderwerb und die Erschließung des ersten Bauabschnitts des Neubaugebiets Schwenninger Weg Ost mit 500000 Euro.

Die Gemeinde Irndorf nimmt dafür einen Kredit von 521000 Euro auf. Durch die geplante Neuverschuldung erhöht sich der Schuldenstand auf 1,5 Millionen Euro. Die Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung belaufen sich Ende 2019 rund 254000 Euro. Die Gemeinde rechnet bei der Wasserversorgung mit einem Jahresgewinn von 1700 Euro.

Irndorf plant mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 250000 Euro und einem Umsatzsteueranteil von 28600 Euro. Die Einkommensteuer wird sich voraussichtlich auf 404200 Euro belaufen. Die Grundsteuer A wird dieses Jahr mit 10500 Euro und Grundsteuer B mit 88000 Euro veranschlagt. Die Gemeinde Irndorf hat eine Rücklage von knapp 37800 Euro. Um die Mindesthöhe zu erreichen, muss der Rücklage ein Betrag von 1700 Euro zugeführt werden.