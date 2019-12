Irndorf erhöht Entschädigung für Feuerwehrleute

Eine neue Feuerwehr-Entschädigungssatzung und die zukünftige Ausrichtung der kommunalen Forstwirtschaft haben den Gemeinderat Irndorf in seiner Dezember-Sitzung am Dienstag beschäftigt. Bürgermeister Jürgen Frank gab bekannt, dass die Klage zweier Anlieger der Drei-Kreuz-Straße gegen ihren Erschließungskosten-Bescheid erfolgreich war.

Dass niemand zur Bürgerfragestunde vor der Gemeinderatssitzung gekommen war, hatte Frank schon überrascht. Immerhin stand eine Bekanntgabe aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung an. Das Thema hatte zuvor für Unruhe in der Gemeinde gesorgt. Von Anliegern der Drei-Kreuz-Straße waren nach Fertigstellung der Straße Erschließungsbeiträge veranlagt worden. Zwei der Grundstücksbesitzer hatten dagegen geklagt. Frank gab nun bekannt, dass ein Gerichtsurteil den Klägern Recht gegeben hatte. Weil die fertiggestellte Straße vom ursprünglichen Bebauungsplan abweiche, bräuchten sie nicht zu bezahlen. Anders verhalte es sich bei allen anderen Anliegern. Ihre Bescheide und Zahlungen seien rechtskräftig, weil sie keine Klage eingereicht hätten. Nun wollen Gemeinderäte und Verwaltung die Möglichkeit prüfen lassen, um eine Gleichbehandlung aller Grundstückseigentümer zu erreichen.

Gemäß den Empfehlungen des Gemeindetags und des Landesfeuerwehrverbands stellte die Verwaltung eine neue Satzung zur Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr zur Diskussion. Die in Irndorf gültige Fassung stammt aus dem Jahr 2001. Gemäß den Vorgaben beschlossen die Gemeinderäte eine Erhöhung der Entschädigung pro Einsatzstunde auf zwölf Euro (bisher 7,25 Euro). Bei den Führungskräften wichen die Räte von den Vorgaben ab und passten die Sätze an die Finanzkraft und die Größe der Gemeinde an: zukünftig erhält der Kommandant 300 Euro (bisher 155 Euro) im Jahr statt der 600 Euro im Vorschlag. Sein Stellvertreter erhält 150 Euro (bisher 38,50 Euro) statt der vorgeschlagenen 300 Euro. In der Satzung gibt es nun zwei Posten. Für einen Jugendfeuerwehrwart einigte sich der Rat auf 100 Euro, für einen Gerätewart auf 150 Euro Aufwandsentschädigung. Beide Positionen sind laut Kommandant Manuel Wirth derzeit nicht besetzt. Die Höhe der Entschädigungen für Fortbildungen werden von der Verwaltung überarbeitet.

Trotz einer Kostensteigerung beauftragte der Rat den Landkreis mit der Betreuung des Gemeindewalds. „Wir sind zu klein, um eine Selbstbeförsterung in Angriff zu nehmen“, sagte Frank. Der Gemeinderat stimmte auch der Zielsetzung des Landratsamts für die Forstbewirtschaftung in den nächsten zehn Jahren zu. Tanne und Douglasie sollen wegen ihrer Klimastabilität als Alternative zur Fichte besonders gefördert werden. Neben einem positiven Betriebsergebnis werden auch Schutz- und Erholungsfunktion des Gemeindewalds als Ziel festgehalten. Zudem sollen ökokonto-fähige Maßnahmen durchgeführt werden.

Zum 1. Januar 2020 stellt der Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg in den Mitgliedsgemeinden die Haushaltsrechnung auf Doppik um. Der Irndorfer Gemeinderat beschloss, zur Vorbereitung der Umstellung gemäß den Verbandsvorgaben sieben Teilhaushalte zu bilden. „Das Thema Doppik wird uns nächstes Jahr noch einige Male beschäftigen“, sagte Frank.

Kai Wäschle will sich in Zukunft besonders des Breitbandausbaus annehmen. „Es ist ein komplexes Thema, weil sich fast monatlich die Bedingungen für die Bezuschussung ändern“, sagte der Gemeinderat, der sich auch beruflich mit der Materie beschäftigt. Als Voraussetzung müsse jedoch die Planung neu aufgenommen werden. Finanzielle Mittel stünden dafür noch aus der letzten Förderung zur Verfügung. Zudem habe CDU-Politiker Volker Kauder gegenüber Landrat Stefan Bär Unterstützung signalisiert.

Bürgermeister-Stellvertreter Patrick Vogt zog für den neuen Gemeinderat zum Jahresende eine positive Bilanz: Die neuen Ratsmitglieder hätten erlebt, wie komplex die Herausforderungen seien. Gleichzeitig seien die Erwartungshaltungen von außen sehr hoch. „Wir haben aber gesehen, dass die Verwaltung die anstehende Arbeit mit viel Elan und Kompetenz ausführt.“