Hymnen sorgen für Gänsehautmomente

Die monatelange Probe hat sich gelohnt: Mit einem unterhaltsamen Weihnachtskonzert hat der Musikverein Irndorf rund 180 Zuhörer in der vollbesetzten Eichfelsenhalle am vergangenen Sonntag bestens unterhalten und für eine schwungvolle Stimmung mit mehreren Hymnen gesorgt.

Angeführt von ihrem musikalischen Leiter Gerold Haselmeier legten die 35 Vollblutmusiker des Vereins mit „Largo“ eine harmonische und verhältnismäßig besinnliche erste Kostprobe hin. Der Vorhang auf der Bühne blieb geschlossen, da dort die Theaterkulissen für eine anderweitige Veranstaltung bereits aufgebaut waren. Deshalb mischte sich der Musikverein mitten unter ihr Publikum und spielte auf Augenhöhe mit den Besuchern in der weihnachtlich dekorierten Eichfelsenhalle.

Mit „Renaissance Suite“ nahmen sie ihre Besucher mit auf eine Reise ins 16. Jahrhundert, um gefühlt bei der Hymne „Conquest of Paradise“ mit dem Ex-Boxerstar Henry Maske in den Ring einzumarschieren. Den Welthit von Vangelis präsentierten die Irndorfer Blechblasmusiker in all seinen Facetten. Lautstarke und dominante Teile, wo alle Register gefragt waren, wechselten mit ruhigen Phasen ab, in denen unter anderem die Trompeten den Ton bestimmten. Egal wie – die Register harmonierten. Dirigent Haselmeier setzte das Stück gekonnt in Szene. Dem Publikum gefiel es, der Applaus war den Musikern danach garantiert.

Und auch bei den „Weinenden Trompeten“ lag der Fokus hörbar auf diesem Instrument. Die Soloeinlagen stammten dabei von Hartmut Schellenbaum, der damit allen bewies, dass er sein Instrument voll im Griff hatte und Sonderbeifall erhielt.

Nach dem zünftigen Marsch „Marcha de Libertad“ gönnten sich die Musiker und den Zuhörerin eine Verschnaufpause, ehe sie mit „Abel Tasman“ musikalisch souverän an Hälfte eins anknüpften und spätestens bei der nächsten Hymne „One Moment in Time“ für den nächsten Gänsehautmoment sorgten und ihre Besucher überzeugten.

Mit weiteren Hits wie „The Sound of Silence“, „Nessaja“ und Polka-Nummern, stellte der Musikverein Irndorf ein hörenswertes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine, was gleichzeitig in diesem Jahr nach mehreren Monaten Probe der Jahreshöhepunkt im Veranstaltungskalender des Vereins formte.

In der Pause erhielten mehrere Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein und ihrem Engagement Auszeichnungen. Über diese Ehrungen berichten wir gesondert.