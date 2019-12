Gerold Haselmeier ist seit 20 Jahren Dirigent

Er hält den Taktstock fest in der Hand – Dirigent Gerold Haselmeier. Seit 20 Jahren ist er der musikalische Leiter des Musikvereins (MV) Irndorf und dort nicht mehr wegzudenken. Der Blasmusik-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen und der Musikverein haben ihn im Rahmen des Weihnachtskonzerts am Sonntag in der Eichfelsenhalle für dieses Engagement geehrt, genauso zahlreiche weitere Mitglieder.

Anders als bei vielen anderen Musikvereinen musste sich der MV Irndorf in den zurückliegenden Jahren nie Gedanken um einen Dirigenten machen und sich somit auch nie auf die Suche danach begeben. Denn: Seit 20 Jahren hat Gerold Haselmeier die Musikanten fest im Griff. Für seine langjährige Dirigententätigkeit erhielt er deshalb von Lothar Dittes vom Blasmusik-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen die Dirigentenadel in Gold mit Urkunde des Blasmusikverbands Baden-Württemberg. Haselmeier ist obendrauf seit knapp 47 Jahren Mitglied im Musikverein und fungierte unter anderem als Jugendleiter und Jugendausbilder.

„In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass jemand seine Freizeit einbringt, um in einem Verein mitzuarbeiten und durch das Musizieren sich selbst und anderen eine Freude zu bereiten“, betonte Dittes in seiner Ansprache. In einer Blaskapelle werde das „typische schwäbische Lebensgefühl“ vorgelebt. „Unsere Kultur wäre in der Heimat ohne Blasmusik unvorstellbar“, findet der Verbandsvertreter. Er bezeichnete den Musikverein Irndorf als „musikalische Visitenkarte“ der Gemeinde.

Dittes verlieh zudem der Musikerin Tanja Rebholz für ihre 30-jährige aktive Tätigkeit im MV Irndorf die Ehrennadel in Gold und Urkunde des Landesblasmusikverbands. Rebholz widmete sich 20 Jahre lang der Ausbildung der Zöglinge.

Auch der MV-Vorsitzende, Christian Alber, überreichte Haselmeier und Rebholz von Vereinsseite eine Urkunde sowie ein Präsent und beglückwünschte die beiden für ihr langjähriges aktives Engagement.

Alber zeichnete auch mehrere fördernde Mitglieder aus und bezeichnete sie als „tragende Pfeiler des Vereinslebens“. Für seine 20-jährige Mitgliedschaft erhielt Stephan Alber die Ehrennadel in Silber. Für 30-jährige Vereinszugehörigkeit bekamen Hermann Fritz, Karin Palmisano und Edwin Schmid die goldene Ehrennadel verliehen. Eine entsprechende Auszeichnung erhielt auch Robert Korb, Josef Biselli und Rolf Alber für 40 Jahre Treue.

Für die Mitgliedschaft über ein halbes Jahrhundert ernannte der Musikverein Johann Alber und Anselm Reitze zu Ehrenmitgliedern.

Für ganze 60 Jahre Vereinszugehörigkeit dankte die Vorstandschaft Dieter Straub und Josef Reitze, die, wie alle anderen Geehrten auch, eine entsprechende Urkunde als Anerkennung des MV Irndorf erhielten.