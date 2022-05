Generalversammlung Musikverein Irndorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im April fand die Generalversammlung des Musikvereins Irndorf in der Eichfelsenhalle statt. Der 1. Vorsitzende Christian Alber berichtete wiederum von einem ruhigen Vereinsjahr. Immerhin konnten die Proben teils im Freien und zuletzt in der Eichfelsenhalle durchgeführt werden. Auch das Altmaterialsammeln konnte gemeinsam durchgeführt werden. Es freue ihn das alle wieder mit dabei seien und auch die Vorstandschaft komplett sei. Die Jugendarbeit sei in guten Händen, trotzdem sei es angedacht, dass man die Ausbildung auch wieder aus den Reihen der Aktiven gestalten könnte.

Anschließend folgte ein kurzer Bericht der Schriftführerin Marion Hipp-Oexle, danach folgte der Bericht der neuen Kassiererin Sarah Braun. Sie konnte ein positives Plus der Kasse durch viele Spenden bekanntgeben. Der Kassenprüfer Siegfried Schellenbaum und Franz Haselmeier konnten eine ordentliche Arbeit feststellen.

Dirigent Gerold Haselmeier berichtet, dass es keinen geregelten Ablauf im Musikverein gegeben habe, doch konnten immerhin 14 Musikproben abgehalten werden. Man konnte ein Ständchen spielen und leider auch eine Beerdigung. Die Probenarbeit müsse wieder intensiviert werden. Sorge bereite ihm allerdings die schwache Besetzung auf dem Kleinblech, wodurch man ganz genau abwägen müsse, welche Auftritte und Termine man annehmen könne. Er bedankte sich für die bisher gute Probenarbeit.

Nun folgte der Bericht der Jugendleiterin Laura Alber. Im Jahr 2021 begannen drei Kinder mit der Ausbildung. Insgesamt seien sieben Kinder in der Ausbildung. Es sei wieder ein Wechselspiel zwischen Online und Präsentunterricht gewesen, wobei letzteres dann doch überwog. Im August des vergangenen Jahres konnte sie ein Ferienprogramm durchführen. Sie wünsche sich für das neue Vereinsjahr, mehr Aktivitäten mit den Kindern unternehmen zu können.

Die Entlastung nahm in diesem Jahr Bürgermeister Jürgen Frank vor. Eine aktive Kapelle habe für die Gemeinde nur Vorteile. Er dankte dem Musikverein für alles und führte die Entlastung durch, die der Vorstandschaft und dem Verein einstimmig erteilt wurde. Bei den Wahlen wurde der 2. Vorstand David Rebholz für zwei Jahre gewählt. Jugendleiterin Laura Alber wurde für zwei Jahre gewählt. Die Schriftführerin Marion Hipp-Oexle wurde für zwei Jahre gewählt. Auch die Ausschussmitglieder Ottmar Frick, Gabriel Frick und Annika Alber wurden für zwei Jahre gewählt.