Generalversammlung des Musikvereins Irndorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste Vorsitzende berichtete, es kehrte wieder Normalität in den Musikverein Irndorf ein. Das Vereinsleben funktioniere nur, wenn jeder etwas dazu beiträgt. Hier wünsche er sich für das Jahr 2023, dass man im Kollektiv die Arbeit einfach besser verteilt und zusammen die anstehenden Arbeiten und Aufgaben erledigt. Dass es funktionieren kann, habe er am Konzert gesehen. Er freue sich, wenn die Vorstandschaft und die Musiker sich einbringen und etwas zum Vereinsleben beisteuern und ihn so in seinem Amt als 1. Vorstand auch unterstützen.

Der erste Vorsitzende appellierte an die Musiker, regelmäßig und fleißig in die Proben zu kommen, um auch die Ehrung für fleißigen Probenbesuch wieder durchführen zu können. Zuletzt bedankte er sich bei allen, vor allem bei der Vorstandschaft für die Unterstützung im vergangen Jahr.

Über die Aktivitäten, Auftritte berichtete Schriftführerin Marion Hipp-Oexle. Die Kassiererin Sarah Braun konnte von einem positiven Plus in der Kasse berichten. Dirigent Gerold Haselmeier berichtete, mit 37 Proben konnte man sich auch wieder auf öffentliche Auftritte vorbereiten und es machte Spaß wieder vor Publikum zu spielen. Im neuen Jahr müsse man sich überlegen, wie man das Besetzungsproblem auf Flügelhorn und Trompete entschärfen könne, um interessante Auftrittsanfragen nicht absagen zu müssen. Hier eine kurzfristige Lösung zu finden, werde nicht einfach werden. Er gehe aber prinzipiell davon aus, dass jeder bereit sei, im Zweifelsfalle dem Musikverein zuzusagen, um als schlagkräftige und erfolgreiche Truppe auftreten zu können.

Bei 37 Musikproben und 15 Auftritten, davon zwei Auswärts könne man aber mit der Anwesenheit immer zufrieden sein. Jugendleiterin Laura Alber berichtete, dass sich aktuell sechs Kinder in Ausbildung befinden. Lars Oexle bestand die D1-Prüfung und spielt seither offiziell bei der aktiven Kapelle mit. Die Jungmusikanten spielten erstmals am 1. Mai, an St. Martin und an Weihnachten mit. Die ersten Anfragen zu einer Ausbildung gingen ein.

Der erste Vorsitzende Christian Alber wurde für zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Bei den weiteren Wahlen wurde die Kassiererin Sarah Braun für weitere zwei Jahre einstimmig gewählt. Auch die Ausschussmitglieder Manuel Alber, Petra Öffinger und Claudia Reitze wurden für zwei Jahre wieder gewählt.