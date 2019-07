Gemeinderat erhöht Kindergartengebühren

Kindergarten-Leiterin Annerose Baumann und Schulleiterin Isabel Martin haben den neuen Irndorfer Gemeinderäten ihre Einrichtungen vorgestellt. Der Gemeinderat beschloss die schon länger vorgesehene Gebührenerhöhung für den Kindergarten.

Vier Erzieherinnen in Voll- und Teilzeit sowie eine Anerkennungspraktikantin arbeiten im kommunalen Kindergarten „Gute Betha“, berichtete Baumann. Die Belegung sieht Baumann bei um die 30 Plätzen auch in naher Zukunft gesichert. Zwei Kinder unter drei Jahren würden derzeit in der Einrichtung bereut. Etwa zwei Drittel der Kinder besuchten den Kindergarten auch nachmittags. In der Mittagspause von Montag bis Donnerstag sei im Moment eine Tagesmutter für drei Kinder da. „Das ist die kostengünstigste Lösung für die Gemeinde“, sagte Baumann.

Baumann stellte das pädagogische Konzept des Kindergartens vor, zu dem „Epochenpläne“ gehören, aber auch Entwicklungsgespräche, Intensiv-Förderung für Kleine, Turnen, Englisch und eine Sprachfördergruppe, die seit mehr als zwölf Jahren mit speziell ausgebildeten Erzieherinnen aus den eigenen Reihen bestritten werde. Besonders hob Baumann den vor zwei Jahren gegründeten Förderverein hervor, der aus gesammelten Spenden gerade ein neues Klettergerüst im Garten finanziert.

Eine Erhöhung der Kindergartengebühren wurde bereits im vorherigen Gemeinderat ohne folgenden Beschluss diskutiert, um an den von den Landesverbänden vorgeschlagene Deckungsbeitrag von 20 Prozent heranzukommen. Jetzt beschloss der Rat mit der Gegenstimme von Frank Rebholz: ab 1.9.2019 bezahlen Familien mit einem Kind 124 Euro (bisher 111 Euro), für ein Kind unter drei Jahren 186 Euro (statt bisher 167 und statt der von der Kämmerei ursprünglich empfohlenen 248 Euro). Die Gebühren werden sozial verträglich nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren pro Familie gestaffelt und sollen künftig regelmäßig angepasst werden, um schmerzhafte Sprünge zu vermeiden.

Rektorin Isabel Martin berichtete von der Grundschule Irndorf: Sie unterrichtet hier gemeinsam mit zwei Teilzeit-Kolleginnen 19 Kinder aus vier Klassenstufen überwiegend in einer jahrgangsübergreifenden Klasse. Die Schule verfügt laut Martin über das Stundenkontingent für eine Klasse, doch alle Kolleginnen müssten für eine Schulstunde eine aufwändige Unterrichtsvorbereitung für Schüler aller vier Klassenstufen betreiben. Personalisiertes Lernen und differenzierte Lernangebote seien die Grundlage für jahrgangsübergreifende Klassen. Die Stärken solch einer kleinen Schule sieht Martin im Erleben von Gemeinschaft und in der Qualität einer langjährigen Lehrer-Schüler-Beziehung. Martin übernimmt ab dem nächsten Schuljahr zusätzlich zu ihrer Aufgabe in Irndorf noch die kommissarische Leitung der Kolbinger Wachtfels-Schule. Auf Nachfrage aus dem Rat hat sie sich jedoch nicht um eine Versetzung weg von Irndorf beworben. Allerdings ist für sie die Frage an die Politik wichtig: „Wo geht der Weg hin für kleine Schulen?“

Nach den Ausführungen über eine qualitativ hochwertige Pädagogik vor Ort mahnte Frank: Der neue Gemeinderat werde sich mit der Frage beschäftigen müssen, wie die Gemeinde mit Kindergarten und Schule baulich in die Zukunft gehen solle: „Ich sehe da Bedarf.“