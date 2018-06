Flurneuordnung in Irndorf kann beginnen

Die Gemeinde Irndorf bekommt am kommenden Dienstag, 12. Mai, in Stuttgart den Bescheid zur Erlaubnis des vorzeitigen Investitionsbeginns für die Flurneuordnung von Ministerialdirektor Wolfgang Reimer überreicht.

Mit einem vorzeitigen Investitionsbeginn können Flurneuordnungsverfahren, in denen bereits die Wege- und Gewässerpläne mit landschaftspflegerischen Begleitplänen durch das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg genehmigt wurden, frühzeitig mit der Ausschreibung und Durchführung der Baumaßnahmen beginnen. So nun auch in Irndorf. (Wir haben mehrmals berichtet)

Die Erhaltung des charakteristischen Erscheinungsbildes der Landschaft mit seinen Hecken, Gehölzgruppen, Einzelbäumen und Steinriegeln, die Verbesserung des Wegenetzes und die Zusammenlegung des stark zersplitterten Grundbesitzes, um die Produktions- und Arbeitsbedingungen der Land- und Forstwirtschaft nachhaltig zu verbessern, sind Ziele der Flurneuordnung Irndorf.