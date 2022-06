Firmung in der St. Peter Kirche in Irndorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Gottesdienst am Sonntag, 26. Juni haben in der St. Peter Kirche in Irndorf 17 Jugendliche das Sakrament der Firmung empfangen. Es waren zehn Firmlinge aus Renquishausen und sieben Firmlinge aus Irndorf.

Die Jugendlichen wurden in verschiedenen Treffen vom Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg auf diesen Tag vorbereitet. In einem sehr feierlichen Gottesdienst spendete Herr Pfarrer Gerwin Klose das Sakrament der Firmung. Der Gottesdienst wurde festlich mitgestaltet durch den Kirchenchor unter der Leitung von Frau Gerlinde Haselmeier sowie der Organistin Frau Jutta Fritz.

Im Anschluss gab es noch einen Umtrunk auf dem Kirchplatz der von den Irndorfer Ministranten mit dem Ministranten-Barwagen der Seelsorgeeinheit und dem Kirchengemeinderat Irndorf durchgeführt wurde. Dies nutzte die Festgemeinde noch für ein geselliges Beisammensein mit netten Begegnungen und Gesprächen.