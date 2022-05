Fast die gesamte Vorstandschaft stellt sich erneut zur Wahl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund vieler Entschuldigungen, unter anderem wegen Krankheit, konnte Sabine Korb (erste Vorsitzende mit Bianka Bartuschek) nur vor überschaubarer Besucherschar die Mitgliederversammlung 2021 und 2022 eröffnen. Auf die Totenehrung folgten die Berichte über die vergangenen zwei Jahre. Wie überall hatte Corona die Aktionen auf ein Minimum beschränkt, dennoch konnte die Hauptaufgabe, die sich der Verein gestellt hat, erfüllt werden: die Pflege des Naturlehrpfads. „Wir machen das nicht für uns, wir machen das für die Gemeinde - nach dem Motto IRNDORFER für IRNDORF!“, so Korb.

Zweimal jährlich musste hierfür mit sehr viel Handarbeit die Streuobstwiese gemäht, die Beete für Wildbienen und Schmetterlinge gejätet und im Herbst die Ameisenhügel im „Ameisendorf“ frei gepflegt werden. In diesem Jahr konnten auch wieder einige Obstbäume geschnitten werden. Zahlreiche Helferinnen und Helfer waren für den Verein und die Gemeinde im Einsatz. Ihnen allen gebührt großer Dank!

Die Schriftführerin, Hilda Hermann, ging in ihrem Bericht auch auf die Standbetreuung bei der Landesgartenschau in Überlingen ein und hob die von Kindern aus der Gemeinde gut angenommene Sonnenblumenaktion hervor. Die höchste Blume wurde im Jahr 2022 fast 2,50 Meter hoch. Kassierin Johanna Wirth konnte einen guten Kassenstand aufweisen. Die Entlastung erfolgte durch Siegfried Schellenbaum in Abwesenheit, dessen Text der Versammlung vorgelesen wurde. Nach rund 35-jähriger Tätigkeit, legte er sein Amt nieder und wurde als Anerkennung zum Ehrenmitglied ernannt. Seine Nachfolge tritt Andreas Rebholz an.

Darüber hinaus war die komplette Vorstandschaft neu zu wählen. Bis auf Bianka Bartuschek, die in den Nachbarort verzogen ist, stellten sich alle wieder zur Wahl. Neben den genannten sind dies Herta Fritz, Ralf Haselmeier, Gabriele Mattes und Monika Rebholz als Beisitzer, der zweite Vorsitz blieb unbesetzt.

Der sitzungsbedingt verspätete Bürgermeister Frank konnte insgesamt 13 Mitglieder für langjährige Treue ehren. Für 50 Jahre Hertha Alber, für 40 Jahre Walter Maier, für 25 Jahre: Martina und Eduard Brunner, Reinhold Dilger, Bernd Haselmeier, Birgit Haselmeier, Christine Mattes und Armin Schorer, für 10 Jahre Rudolf Fluck (ehemaliger Bürgermeister), Hilda Hermann, Sabine Korb und Isabel Martin.

Zum Schluss hielt Hilda Hermann einen spannenden Vortrag über "Schädlinge im Nutzgarten".