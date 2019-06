Familie Schaefer übernimmt Wanderheim

Die Türen sind wieder geöffnet. Ab sofort werden die Irndorfer, Touristen und Übernachtungsgäste im Wanderheim „Rauher Stein“ von der Familie Schaefer mit einer neuen Speisekarte und weiteren Angeboten versorgt. Ein dreiviertel Jahr stand das Wanderheim des Schwäbischen Albvereins am südlichen Rand beim Irndorfer Sportplatz leer.

In der Zeit erneuerte der Verein unter anderem die komplette Küche sowie die Elektrik. Die Familienbrauerei Dinkelacker aus Stuttgart habe die Initiative ergriffen und eine Suchaktion nach einem neuen Pächter gestartet. Die fünfköpfige Familie Schaefer um Sandra und Michael Schaefer aus Bergisch-Gladbach wurde dadurch auf das Wanderheim aufmerksam. Die Familie will mit der Brauerei deshalb auch „partnerschaftlich zusammenarbeiten“ und versteht es als „moralische Verpflichtung“, soMichael Schaefer.

Die Familie entschied sich nicht nur für das Wanderheim, weil sie Potenzial darin sieht, sondern auch, weil sie aus privaten Gründen raus aus der Stadt auf das Land ziehen wollte. Obendrauf sei die Lage in Irndorf geschickt, damit Michael Schaefer sein zweites berufliches Standbein weiterbetreiben könne. Die Kinder, der 13-jährige Jan-Niklas und die ein Jahr ältere Nadine, sind bereits in den Schulen integriert. Der 19-jährige Lars kann nahtlos seine Ausbildung fortsetzen.

Die Integration in der neuen Region im Donautal gelang damit auf Anhieb, die Eröffnung des Wanderheims ebenso. Denn: Zum ersten Mal öffnete die Familie zum Vatertag. „Das war der Wunsch vieler Gäste. Wir hatten sehr viel Betrieb an diesem Tag“, erinnert sich Michael Schaefer an die Eröffnung; er lobt die Zusammenarbeit mit der Donaubergland GmbH wie die Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr und des Irndorfers Dieter Straub.

Ab Juni erhielt die Familie durch Koch und Neu-Irndorfer Mathias Motzke Unterstützung, was sich laut Schaefer bereits bemerkbar machte: „Das Angebot ist bisher super angenommen worden und es geht viel Lob an die Küche.“ Einen Mittagstisch gibt es von Dienstag bis Sonntag. „Außerdem finden sich immer drei Tagesgerichte für unter zehn Euro zur Auswahl, die alle zwei Wochen gewechselt werden“, sagt Michael Schaefer. Da die neuen Pächter bei der Landesaktion „Schmeck den Süden“ dabei sind, werden die allermeisten Produkte regional eingekauft.

Die Schaefers wohnen selbst im Wanderheim: „Wir sind somit immer vor Ort. Gerade, wenn wir Übernachtungsgäste haben, kann auch in der Nacht etwas passieren. Deshalb ist es wichtig, hier zu sein“, sagt Sandra Schaefer. Drei Familienzimmer sowie Mehrbettzimmer mit Balkon und Blick auf Burg Wildenstein bietet die Familie an. „Es braucht auch niemand mehr Handtücher, Bettlaken oder Ähnliches wie früher mitzubringen. Das erhalten unsere Gäste von uns, genauso bieten wir ein Frühstücksbuffet an.“ Zudem gibt es im oberen Stock Gruppenräume und weitere Sanitäranlagen mit rund 30 Schlafplätzen.

Dieses Potenzial versucht die Familie ebenso auszuschöpfen: Beispielsweise quartiert sich im Juli eine Frauen-Fußballmannschaft im Wanderheim ein und absolviert in Irndorf ihr Trainingslager. Ein weiterer Raum kann für Teamsitzungen und Schulungen genutzt werden. Der Sportplatz ist nur wenige Meter entfernt. Ein Angebot, das die Familie gemeinsam mit dem Sportverein Irndorf ausbauen möchte.

Neben dem normalen Gastraum werde der Biergarten gerne angenommen, der in den kalten Monaten zum Wintergarten umfunktioniert werden könne und häufig als Sonnenterrasse wahrgenommen werde. Von dort aus haben die Eltern Aussicht auf den angrenzenden Spielplatz, der zum Gelände dazugehört. Radfahrer können an einer Ladestation ihr E-Bike aufladen.