Förderverein steuert 16 000 Euro bei

Der Förderverein des Irndorfer Kindergartens „Gute Betha“ hat schon in den ersten beiden Jahren seines Bestehens ein Großprojekt geschultert: Die Außenanlage des Kindergartens ist zu guten Teilen in Eigenleistung neu gestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet worden. Mit Spendengeldern in Höhe von 16 000 Euro hat der Verein den Löwenanteil der Gesamtkosten von 19 000 Euro finanziert.

Vereinsvorsitzender Hartmut Schellenbaum hat der Gemeinde dafür in der Gemeinderatssitzung einen Scheck überreicht und dafür geworben, zusätzlich zu den derzeit 30 Mitgliedern in den Verein einzutreten: Auch ohne eigene Kinder in der Einrichtung fördere man durch finanzielle Entlastung der Steuerzahler die Gemeinde Irndorf. Bürgermeister Frank freute sich sichtlich, auch über die gesteigerte Attraktivität des Kindergartens. Die offizielle Einweihung des Außenbereichs soll im Frühjahr stattfinden.