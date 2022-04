Erstkommunion in Irndorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sieben Erstkommunionkinder haben am Sonntag, 24. April 2022 in der St. Peter Kirche in Irndorf zum ersten Mal den Leib Christi empfangen. Der Gottesdienst wurde zelebriert von Pfarrer Joseph Mujuni, unterstützt von Pastoralreferentin Jutta Krause. Auf dem Foto hinten v.l.: Pfr. Joseph Mujuni, die Ministranten: Lars Oexle, Daniel Korb, Lea Oexle, Marc Korb und Pastoralreferentin Jutta Krause. Die sieben Kommunionkinder in der mittleren Reihe v.l.: Philipp Rebholz, Leon Frey und Hannes Reizner. Vordere Reihe v.l.: Emilia Frick, Paul Scheurer, Neo Horne und Neo Schönwälder.