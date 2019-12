Erfolg motiviert Irndorfer für weiteres Theater

Die Tradition lebt weiter: Der Sportverein (SV) Irndorf hat im vergangenen Jahr nach vielen Jahren Pause eine Theateraufführung im Ort aufleben lassen – mit großem Erfolg. Die positive Resonanz schreit förmlich nach einer Wiederholung und genau diese gibt es in Irndorf am 27. und 29. Dezember mit dem Stück „Wein, Weib und andere Katastrophen“.

Nach den beiden ausverkauften Aufführungen im vergangenen Jahr, stand bei den Mitgliedern des Sportvereins schnell fest: „Wir wollen wieder ein Theaterstück spielen. Die positiven Rückmeldungen und die Begeisterung unserer Zuschauer haben uns motiviert“, sagte SV-Mitglied Simon Korb unserer Zeitung während einer Probe am vergangenen Mittwoch. Vor einem Jahr spielten sie noch im beengten Jugendheim. In diesem Jahr finden beide Aufführungen in der Eichfelsenhalle statt. Damit die Zuschauer auch nah am Geschehen dran sind und sie die Gestik und Mimik der Laiendarsteller aus bester Sicht mitverfolgen können, entschlossen sich die Verantwortlichen, für jede Vorstellung 250 Karten zu verkaufen.

Zu sehen bekommen sie das Stück „Wein, Weib und andere Katastrophen“ – ein Schwank in drei Akten von Erich Koch. „Wir wollten wieder etwas zum Lachen aufführen und nichts Ernstes“, erklärte Korb. Die Planungen begannen bereits im April. Dort hätten mehrere Mitglieder bereits Leseproben von lustigen Stücken durchgelesen und sich bewusst für „Wein, Weib und andere Katastrophen“ entschieden. „Wir haben ein Stück gesucht, das sowohl auf unsere zur Verfügung stehenden Spieler passt und sich auch mit Irndorf identifizieren kann“, ergänzte Simon Korb. So wurden beispielsweise Städtenamen dem Ort angepasst und weitere Schauplätze.

Die Laiendarsteller setzen sich aus fünf Männern und fünf Frauen zusammen. „Das ist genau die Konstellation vom vergangenen Jahr“, weiß Korb, der ebenso eine Rolle übernimmt.

Nachdem die Rollen auf die Spieler nach den Sommerferien verteilt wurden und sich jeder mit seinem Text und dem gespielten Charakter anfreundete, ging es ans Üben - erst im Vereinsheim, seit mehreren Proben in der Eichfelsenhalle. Die Kulisse steht dort bereits auf der Bühne in richtiger Position. Mehrere Vereinsmitglieder und Helfer planten und werkelten die Kulisse bis ins kleinste Detail zusammen.

Das Heft in der Hand hat Regisseur Marius Schanz. „Ich bin mit den Proben bis jetzt ganz zufrieden. Der Text sitzt weitestgehend schon“, bemerkte Schanz. Zwei Mal pro Woche, häufig bis um Mitternacht, laufen die Stellproben und das Durchspielen der drei Akte – und das mit den passenden Klamotten der jeweiligen Rollen. Jetzt gehe es um den Feinschliff und um Optimierungen. Neben einem Bühnenbildner und Techniker sowie zwei Souffleusen, tragen zahlreiche weitere SV-Mitglieder zum Gelingen bei und werden unter anderem die Zuschauer an beiden Tagen der Aufführungen mit Speisen und Getränken versorgen.

Die Theateraufführungen finden am Freitag, 27. Dezember, um 19 Uhr und am Sonntag, 29. Dezember, um 17 Uhr statt. Einlass ist jeweils eine Stunde zuvor. „Mehr als 100 Karten haben wir schon verkauft“, registrierte Simon Korb. Wer bei einem der beiden Aufführungen dabei sein will, sollte sich eine Karte in der Bäckerei Hermle oder bei Simon Korb per Mail unter simon-korb@web.de vorzeitig sichern. Die Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse neun Euro.