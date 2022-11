Baugesuch sorgt für Unruhe in Irndorf

Erneut auf der Tagesordnung in Irndorf hat ein Baugesuch für ein Blockhaus als Betriebsleiterwohnung in der Buigenstraße gestanden. Die Fläche wird im Bebauungsplan von 2011 als Gewerbegebiet ausgewiesen. Der Gemeinderat hatte das Gesuch zuletzt zurückgestellt und wollte zunächst rechtliche Fragen zur Wohnbebauung in einem Gewerbegebiet klären.

Wohnbebauung im Gewerbegebiet zulässig

Auch in der Bürgerfragestunde hatte sich bei einem Anlieger deutlich Unruhe zu diesem Thema abgezeichnet. Der Leiter des Baurechtsamts des Verwaltungsverbands Donau-Heuberg, Andreas Hässler, beantwortete in der Sitzung die Fragen der Räte: Wohnbebauung sei in einem Gewerbegebiet zulässig. Allerdings nur eine Wohneinheit, die direkt einem Gewerbebetrieb zugeordnet sein müsse, etwa als Hausmeister- oder als Werksleiterwohnung.

Baurechtlich hat Hässler nach den erfolgten Änderungen keinen Einwand gegen das Gebäude. Auch die Erdbewegungen, die bereits stattgefunden hätten, seien rechtens gewesen. Dagegen könne der Zufahrtsweg nicht ohne eine Befreiung durch die Gemeinde umgesetzt werden, weil er durch ein „Gebiet mit Pflanzgebot“ führe.

Noch kein grünes Licht für Anliegen

Darüber hinaus machte Hässler die Gemeinderäte darauf aufmerksam, dass eine Bebauung an dieser Stelle den beschlossenen Bebauungsplan einschränke, weil wichtige Flächen dann anderweitig gebunden wären. Die Gemeinde müsse sich entscheiden, ob sie das zur Umsetzung des Bebauungsplans nötige Umlegeverfahren jetzt angehe.

Der Gemeinderat beschloss, die Erteilung ihres Einvernehmens zu diesem Baugesuch nochmals zurückzustellen bis zur Einleitung eines eventuell zur Umsetzung des ursprünglichen Bebauungsplans nötigen Umlegeverfahrens. Die Verwaltung will das Gespräch mit den betroffenen Grundstücksbesitzern suchen.