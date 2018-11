Die Kelten im Donauraum

Verteilt auf die unterschiedlichsten Stämme haben sie einst in ganz Mitteleuropa gelebt – die Kelten. Vor allem der süddeutsche Donauraum gilt als einer der Kerngebiete dieser antiken Zeitgenossen. Der Archäologe Marc Heise referierte am Donnerstag in Irndorf über die keltischen Stämme. Er präsentierte seine Forschungsergebnisse den rund 50 anwesenden Zuhörern.

Vor etwa 2900 Jahren begann die Zeit der Kelten. Ihre Geschichte ist bis heute voller Rätsel. Mehr Licht ins Dunkel brachte der Archäologe Marc Heise vom Landesamt für Denkmalpflege in Tübingen. Sein Vortrag „Fürstengräber und Viereckschanzen – Die Kelten in Südwestdeutschland“ handelte von den Bräuchen und Bevölkerungsstrukturen unserer geheimnisvollen Vorfahren.

Heise zeigte den Irndorfern zunächst auf einer Zeittafel, dass die Kelten von der Bronzezeit etwa 800 Jahre vor Christus über die ältere und jüngere Eisenzeit bis hin zur Römerzeit gelebt haben. Die Kelten hätten sich vermutlich nicht als solche bezeichnet. In den unterschiedlichen Stämmen könne man allerdings davon ausgehen, dass sie eine gemeinsame Sprache und Dialekte gesprochen hätten.

Er berichtet, dass Forscher um die Heuneburg im Landkreis Sigmaringen ein frühkeltisches Prunkgrab in der Donauebene entdeckt hätten. Die Grabkammer wog 80 Tonnen und wurde vor acht Jahren mit Schwerlastkränen angehoben und abtransportiert. Unter anderem wurden Gold und Bernstein, sowie weitere Grabbeigaben, die auf Kontakte in den südalpinen Bereich deuten, gefunden. Und auch die Irndorfer berichteten nach dem Vortrag von einer Gruppe solcher Grabhügel, die sie nahe Irndorf entdeckten. Außerdem berichtete Heise von Viereckschanzen, die vor allem in Baden-Württemberg und Bayern gefunden wurden und das im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus. Unterschiedliche Siedlungsweisen wie befestigte ländliche Siedlungen und große offene Siedlungen, die sich an wichtigen Verkehrspunkten und Rohstofflagerstätten orientierten, seien damals üblich gewesen.

Diese rechteckigen Viereckschanzen seien wohl Mittelpunkte der ländlichen Siedlungen oder keltische Gutshöfe gewesen. Nachdem Süddeutschland unter die römische Herrschaft gefallen sei, bedeutete dies das Ende der Kelten. Letztlich wurden die Leute von den Römern nicht vertrieben und man habe sich arrangiert, dennoch fanden kulturelle Veränderungen statt und damit seien zumindest die keltischen Funde weitestgehend verschwunden – „außer an der Donau“, so die abschließenden Worte des Archäologen.