Damen des TC Irndorf feiern dritte Meisterschaft in vier Jahren

Die Tennis-Damen des TC Irndorf sind in die Verbandsebene aufgestiegen. Damit holten sie den Erfolg ein Jahr nach der Vize-Meisterschaft in der Staffelliga nach. Auch die gemischte Knaben-/Mädchen-Mannschaft hatte Grund zum Jubeln.

Die Irndorfer Frauen haben wieder eine erfolgreiche Saison hinter sich gebracht. In der Staffelliga sicherte sich das Team mit 5:0-Punkten nach fünf Spielen Platz eins. Dabei war die Mannschaft holprig in die Saison gestartet. Beim TC Boll stand es nach sechs Spielen 3:3. Weil der TCI aber mehr Sätze und Spiele gewonnen hatte, ging der Punkt an Irndorf. Mit diesem knappen Sieg legte die Mannschaft den Grundstein für den weiteren Erfolg. Nach dem 4:2 gegen den TC Heuberg folgten deutliche Siege gegen den TC Dunningen (6:0) sowie gegen die Sportfreunde Salzstetten (6:0).

Im abschließenden Saisonspiel gegen den späteren Dritten TC Kiebingen musste Irndorf gewinnen, um an der Spitze zu bleiben. Die Mannschaft mobilisierte noch einmal alle Kräfte und wurde durch die Fans unterstützt. Der Kampfgeist, Zusammenhalt in der Mannschaft sowie die Freude am Spiel sorgten dafür, dass Kiebingen nicht den Hauch einer Chance hatte. Irndorf siegte klar 5:1 gegen einen der stärksten Widersacher.

Die Freude über die erneute Meisterschaft nach der Vize-Meisterschaft 2018 und zwei vorgegangenen Meisterschaften in 2016 und 2017 war groß bei den TCI-Damen.

Grund zur Freude gab es auch bei der gemischten Knaben/Mädchen-Mannschaft des TC Irndorf. Von den fünf Saisonspielen wurden alle Partien deutlich gewonnen. Die Nachwuchsspieler feierten die Meisterschaft.