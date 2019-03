CDU Irndorf feiert 40-jähriges Bestehen

Der CDU-Ortsverband Irndorf hat in der Eichfelsenhalle am Freitag sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Die Vorsitzende des Ortsverbandes, Karola Maier, konnte zahlreiche Gäste aus Irndorf und der Region begrüßen.

Nach Ehrung der verstorbenen Mitglieder des Ortsverbandes ging der Hausherr, Bürgermeister Jürgen Frank, in seinem Grußwort auf die politische Situation ein, wie er sie zu Zeit der Gründung des Ortsverbandes erlebte. Anschaulich schilderte er die zahlreichen Naturschutzbestimmungen, die die Gemarkung von Irndorf überziehen. Nach seiner Auffassung gibt es widersinnige Auflagen und er beklagte, dass dadurch für die Gemeinde eine Weiterentwicklung erheblich erschwert sei.

Roland Ströbele, der Ziehvater des Ortsverbands und zu der damaligen Zeit Vorsitzender des CDU-Kreisverbans Tuttlingen, stellte in seinem Grußwort heraus, dass es damals tatkräftige junge Männer gab – Frauen seien leider nicht dabei gewesen –, denen ihre Heimat wichtig war und die deshalb am politischen Geschehen mitwirken wollten. Es freue ihn deshalb umso mehr, dass nunmehr eine Frau, Karola Maier, und weitere Damen den Ortsverband engagiert führen.

Auf die Festrede von Volker Kauder MdB waren die Gäste besonders neugierig. Mit Esprit und Humor ging er kurz auf die aktuelle politische Situation ein und zählte mehrere potentielle Bedrohungs-Szenarien auf. Unter anderem führte er an „einen aus allen Fugen geratenen US-Präsident“.

Nachdrücklich ging Kauder auf das in der CDU vorherrschende Menschenbild ein. Danach gelte es, den Menschen zu akzeptieren, wie er ist und sich frei entfaltet. „Umerziehung“ zu Vegetariern oder mit Ideologie hält er für einen groben Fehler. Andererseits müssten Fleiß, Kreativität, Arbeit und Innovation belohnt werden. Diese Tugenden hätten Deutschland stark gemacht. Menschen, die Hilfe brauchen, müsse auch Hilfe zukommen, auch Hilfe zu einem eigenständigen Leben, die sie aus sozialer Abhängigkeit herausführt.

Proteste junger Menschen für den Schutz des Klimas findet er gut. Daraus müsse auch aktives Engagement resultieren. Die Besinnung auf das Fahrrad anstelle von Ferienreisen könnte für größeren Nachdruck sorgen.

Kauder zeigte sich sehr erfreut über den agilen Ortsverband Irndorf. Es ist für ihn von großer Bedeutung, wenn es Ortsverbände gibt, die die Nöte der Menschen aufgreifen und auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen. Eindringlich ging er auf die jungen Besucher, insbesondere auf die jungen Musikerinnen und Musiker des Musikvereine Irndorf ein, und rief sie auf, sich politisch zu beteiligen und bei einem Ortsverband mitzumachen. Auf diesem Wege sei es ihnen möglich, für den Erhalt einer lebenswerten Heimat zu sorgen und dafür einzutreten, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Die CDU brauche junge Menschen und sei offen für deren Meinung und Ziele, so Kauder.

Im Hinblick auf die bevorstehende Wahl des Europäischen Parlaments betonte Alexandra Sauter aus Bärenthal, Bewerberin für ein Mandat im Europäischen Parlament, in ihrem Grußwort die Bedeutung der EU für Deutschland, seine Bewohner sowie die wirtschaftliche Bedeutung. Ihr Appell ging dahingehend an die Besucher, an der Europawahl teilzunehmen, um radikale Einflüsse zu minimieren.

Das Deutschlandlied, gespielt vom Musikverein Irndorf, setzte den Schlusspunkt unter den offiziellen Teil der Veranstaltung. Danach gab es zahlreiche Gespräche.

Im Rahmen der Feier wurden auch Ehrungen ausgesprochen. Geehrt wurden: Herbert Fußenegger (48 Jahre CDU-Mitgliedschaft und Gründungsmitglied, Georg Schanz (45 Jahre und Gründungsmitglied), Georg Zindeler (41 Jahre und Gründungsmitglied), Christian Mattes 41 Jahre) und Rudi Benkler (45 Jahre).