Auf Wanderschaft mit einem Schriftsteller

Das Landratsamt Tuttlingen lädt zu einer historisch-literarischen Wanderung ein: Am Freitag, 29. Juli, veranstaltet das Kreisarchiv- und Kulturamt unter dem Motto „Pilgerpfade“ einen Ausflug von Gnadenweiler nach Irndorf.

Gemeinsam mit der Schriftstellerin Notburg Geibel, dem Dekanatsreferenten Hans-Peter Mattes und Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster startet die Wanderung bei der 2007 geweihten Wallfahrtskapelle „Maria Mutter Europas“ in Gnadenweiler.

Der Breisacher Künstler Helmut Lutz hat die Wallfahrtskapelle als Gesamtkunstwerk gestaltet. Den Arche-Noah-Altar hat der Fridinger Bildhauer Willi Bucher aus hellem Bärenthaler Tuffstein gehauen. Nahe der Kapelle beginnt der Rundweg „Glaube-Kunst und Natur“. Von Gnadenweiler führt die Wanderroute nach Irndorf zu der 1899 im Beuroner Kunststil eindrucksvoll ausgemalten Pfarrkirche St. Petrus. Entlang des Weges befinden sich auch mehrere Flur- und Feldkreuze, darunter das Kleindenkmal „Drei Kreuzer“.

Treffpunkt für die Wanderung ist um 13.30 Uhr am Landratsamt Tuttlingen in der Werderstraße oder um 14 Uhr am Parkplatz an der Kapelle in Gnadenweiler. Am Landratsamt bilden die Teilnehmer Fahrgemeinschaften. Für die rund zehn Kilometer lange Wanderstrecke ist gutes Schuhwerk empfehlenswert. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen unter 07461/9263101. (pm)