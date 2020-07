Am Ende des Jahres könnte im Irndorfer Haushalt ein Minus stehen

Spätestens im Juli müssen auch die kleinen Gemeinden des Verwaltungsverbands Donau-Heuberg ihre Haushaltspläne verabschiedet haben, um handlungsfähig zu bleiben – eine Herausforderung ohne Verbandskämmerer und bei gleichzeitiger Umstellung auf doppelte Buchführung (Doppik). Der Irndorfer Gemeinderat hat sich vergangene Woche zur Vorberatung eines Haushaltsentwurfs getroffen.

Die Zahlen seines Entwurfs seien allesamt vorläufig, erklärte Benjamin Dutz vom Tübinger Büro Heyder und Partner den Gemeinderäten. Nach jedem Telefongespräch im Lauf des Tages habe er seine Vorlage aufs Neue korrigieren müssen, und auch die Gemeinderatssitzung ergab weitere, zum Teil deutliche Verschiebungen von mehreren Zehntausend Euro, die bei der eigentlichen Beratung in der Juli-Sitzung noch ein anderes Bild ergeben könnten. Das Tübinger Büro ist kurzfristig übergangsweise in den Gemeinden Irndorf, Bärenthal, Buchheim und Renquishausen eingesprungen, nachdem die Stelle des Kämmerers im Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg seit Jahreswechsel nicht mehr dauerhaft besetzt werden konnte. Gleichzeitig muss auch noch die Umstellung von kameralistischer Buchführung auf Doppik bewältigt werden.

Dutz macht sich gerade in Windeseile mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut. Erschwerend kommt hinzu, dass er nicht auf die üblichen Grundlagen für einen Haushaltsentwurf zurückgreifen kann: Wegen des fehlenden Kämmerers fehlt auch die Bilanz des zurückliegenden Haushaltsjahres, und damit wichtige Referenzzahlen für die neuen Ansätze. Außerdem gibt es laut Dutz derzeit noch keine Eröffnungsbilanz: „Sie wäre die Grundlage für die Umstellung zur Doppik.“ Dafür würden derzeit von einem anderen Büro unter anderem noch sämtliche Vermögenswerte der Gemeinden erfasst.

Unter diesen Vorbehalten hat Dutz für Irndorfs Ergebnishaushalt 2020 ein Volumen von guten 1,8 Millionen Euro errechnet. Vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt in der kameralistischen Darstellung, werden davon die laufenden Kosten der Gemeinde bestritten. Im Entwurf sind Erträge von 360 000 Euro aus Einkommensteuerzuweisungen angesetzt, und 280 000 Euro an Gewerbesteuer. Aufgrund der Zusage des Landes, coronabedingte Steuereinbußen auszugleichen, rechnet Bürgermeister Jürgen Frank nicht mit einem Steuerrückgang für 2020. Als größte Belastungen für 2020 nannte Frank die Restfinanzierung des Baugebiets Ahornweg / Schwenninger Weg Ost und der Kläranlage.

Die Finanzierung der neuen Kläranlage ist es auch, bei der Dutz noch Probleme sieht. Wie in der Kameralistik üblich, seien Restsummen aus Finanzierung und aus Zuschüssen von einem ins nächste Jahr übertragen worden. Das sei in der Doppik nicht mehr möglich. Als Folge dieser unübersichtlichen Teilsummen sieht Dutz jetzt in der Doppik, allerdings unter Vorbehalt, eine Finanzierungslücke von 450 000 Euro. Ein Gespräch mit dem Ingenieurbüro soll hier Klarheit über die einzelnen Bau- und Finanzierungsschritte bringen. „Es ist mir deshalb derzeit nicht möglich, eine Aussage zum Finanzhaushalt zu treffen“, sagte Dutz.

Im Jahr 2020 sei ein negatives Gesamtergebnis coronabedingt fast unumgänglich. Aufgrund seiner vorläufigen Zahlen kommt Dutz für Irndorf zu einem Gesamtergebnis von Minus 60 000 Euro für 2020. Für die Folgejahre errechnete er dagegen wieder positive Abschlüsse.