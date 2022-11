27. Jahreshauptversammlung der Irndorfer Narren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der 27. Jahreshauptversammlung am 11. November um 20 Uhr des Narrenverein Irndorf begrüßte Zunftmeister Jörg Reizner alle Anwesenden mit einem drei-kräftigen-Biel-Bocker. Einen besonderen Gruß richtete er an Bürgermeister Stellvertreter Patrick Vogt, Amtsvorgänger Achim Schellenbaum sowie an die Vereinsvorstände und alle Anwesenden und Mitglieder. Er gab einen kurzen Rückblick auf die diesjährige Fasnetszeit, die aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte.

Es war toll zu sehen, dass die Irndorfer Bewohner dem Aufruf des Elferrates gefolgt sind und ein „Fasnetsfenster“ oder ihr Haus fastnachtlich geschmückt hatten. Seit langem war auch der Wurstwagen wieder in den Irndorfer Straßen unterwegs. Der Zunftmeister bedankte sich bei den Elferräten für die aktive Vereinsarbeit und hofft darauf, im kommenden Jahr die Dorffasnet wieder wie gewohnt durchführen zu können.

Insgesamt zählt der Narrenverein 340 Mitglieder, davon sind 201 Hästräger aktiv. Schriftführerin Kathrin Bauer ließ das vergangene Narrenjahr in ihrem Bericht Revue passieren. Säckelmeisterin Susanne Nestel gewährte Einblicke in den finanziellen Bereich und konnte von einem guten Kassenbestand berichten.

Die Kasse wurde durch die Kassenprüferinnen Jutta Reitze und Bettina Schellenbaum geprüft. Jutta Reitze konnte von einer ordnungsgemäß verwalteten Kasse berichten. Stellvertretender Bürgermeister Patrick Vogt nahm die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft vor.

Bei den Wahlen wurden der erste Vorstand Jörg Reizner und Schriftführerin Kathrin Bauer für weitere zwei Jahre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Die Elfferräte Robert Maier und Marco Biselli wurden gewählt, das Wahlergebnis fiel ebenfalls einstimmig aus. Da sich Elferrat Alwin Fürber nicht mehr zur Wahl stellt, wurde Daniel Keller einstimmig von der Versammlung neu in den Elferrat gewählt. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt und ein Ehrengeschenk überreicht: Petra Öffinger, Marie Reitze, Britta Heni, Kathrin Bauer, Katharina Zeising, Christian Beck, Marcel Biselli und Susanne Mattes.

Abschließend wurde durch Zunfmeister Reizner verkündet, dass der Narrenverein Irndorf seit Mitte dieses Jahres zum „immateriellen Kulturgut der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet“ gehört. Im kommenden Jahr wird die Narrenhäsbörse voraussichtlich am 6. Januar 2023 stattfinden.