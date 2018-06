Zwei Unternehmen beleben einstige Kramerwerke in Gutmadingen

In eine der größten leerstehenden Gewerbeimmobilien der Region kommt wieder Leben. Vor dem Gebäude der ehemaligen Kramerwerke in Gutmadingen stehen wieder Autos von Mitarbeitern, und es herrscht wieder reger Werksverkehr. Das Ziel des Eigentümers, der Kramer-Neusson-Gruppe, das ganze Areal an nur einen Nutzer zu vermieten, konnte nicht erreicht werden. Inzwischen vermietet der Eigentümer die Hallen auch einzeln.

Den Löwenanteil der Produktionshallen hat die PSG-Presse- und Verteilservice Baden Württemberg GmbH mit rund 2600 Quadratmetern gemietet. Bisher war das Unternehmen, das zur Südkurier-Gruppe gehört, mit der Produktion in Balgheim. Dort hatte man gerade einmal 600 Quadratmeter Fläche. Viel Fläche im Kramerareal ist noch leer, was sich aber bald ändern soll. In einer Halle sammelt ein Mieter aus Frankreich Traktoren, und in einer weiteren Halle hat sich ein Freileitungszubehör-Hersteller aus dem bayrischen Scheßlitz, die Firma Zeck, angesiedelt. Hier wird ein neues Produkt für das Unternehmen entwickelt und hergestellt. Eine weitere Halle ist bereits reserviert, ein Stuttgarter Unternehmen will hier einziehen und zwei weitere Hallen sind ab 1. Januar 2017 frei und können angemietet werden.

Die beiden Firmen:

Die Zeck GmbH ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Scheßlitz (Oberfranken) in der Nähe von Bamberg und ist ein führendes Unternehmen im Bereich Sondermaschinen für den Freileitungsbau. Das Familienunternehmen hat über 100 Mitarbeiter. In Gutmadingen ist derzeit Mato Maier Fertigungsleiter. Der 48-Jährige hat in Gutmadingen einen neuen Leitungsfahrwagen entwickelt. In der Niederlassung in Gutmadingen werden künftig nicht nur die Leitungsfahrwagen, sondern auch weiteres Zubehör für die Wartung und Bau von Freileitungen hergestellt und zusammen mit den Spezialmaschinen von Zeck auch gewartet. „Obwohl wir erst einen Prototyp hergestellt haben“, so Mato Maier, „haben wir erste Bestellungen und viele Anfragen.“ Für die Erledigung der Arbeiten würden Aluminium-Schweißer, Dreher und Fräser gesucht.

Die PSG-Presse- und Verteilservice GmbH ist derzeit an sechs Standorten im Bereich von Verteilung und Zustellung von unadressierten und adressierten Presseprodukten, Werbesendungen, Katalogen, Warenproben sowie Telefonbüchern und Sonderwerbeformen tätig. Helmut Demmler, Leitung Logistik und Zustellung sowie Prokurist des Unternehmens, leitet das Gutmadinger Verteilzentrum. Geplant ist hier eine neue Sortiermaschine aufzustellen. Wenn alles klappt, wird diese im Frühjahr bestellt und im Herbst nächsten Jahres angeliefert. Dann werde auch die Mitarbeiterzahl kräftig steigen, so Demmler, die meisten jedoch im Bereich Teilzeit, weil die Prospekt-Zusammenstellung immer am Donnerstag und Freitag und dann im zwei bis Dreischicht-Betrieb läuft. (ph)