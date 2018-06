Zweckverband investiert 2,5 Millionen Euro

Der Zweckverband Wasserversorgung Unteres Aitrachtal hat in seiner jüngsten Sitzung, die in den Räumen der Stadtwerke Engen stattgefunden hat, unter anderen über eine Großinvestition zum Thema Wasseraufbereitung beraten.

Vivian Litterscheid vom Büro Jedele und Partner aus Stuttgart informierte über den Sachstand des Auswahlverfahrens für eine geplante Trinkwasseraufbereitung in den Pumpwerken Kirchen-Hausen und Aulfingen, die mit insgesamt rund 2,5 Millionen Euro bis zum Jahr 2020 zu Buche schlagen soll. Litterscheid schlug vor, die Bewerber für das Projekt einer Kommission durch eine Präsentation und ein Honorarangebot vorzustellen.

Dieser Kommission sollten für die Stadt Geisingen Bürgermeister Walter Hengstler, für die Gemeinde Immendingen Bürgermeister Markus Hugger sowie für die Gemeinde Emmingen-Liptingen Bürgermeister Joachim Löffler beiwohnen. Außerdem sollten in dem Gremium Stefan Stauder vom Technologiezentrum Wasser, Andreas Schellhammer, der Wassermeister des Zweckverbands sowie das Büro Jedele und Partner in beratender Funktion tätig sein. Der Verbandsvorsitzende, Walter Hengstler, bemerkte, dass das Trinkwasseraufbereitungsprojekt eine hohe Investition bedeute. Doch er schlug gleichzeitig vor, dass die Verbandsversammlung den Planungauftrag erteilen solle, damit man so dem Ziel näher kommen könne, im Herbst einen ausgearbeiteten Förderantrag einreichen zu können. Das Gremium nahm nach der Information über das Auswahlverfahren die Beschlussvorlage zur Planung des Ausbaus bei der Trinkwasseraufbereitung einstimmig an.

Bei der Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 fügte Axel Henninger, zuständig für das Finanzwesen des Zweckverbands, an, dass die Bilanz rund 1,7 Millionen Euro betrage. Zur Deckung von nicht aus anderen Erträgen zu finanzierenden Aufwendungen hätten die Verbandsmitglieder für 2016 eine Aufwandsumlage in Höhe von etwa 460 000 Euro zu leisten. Der Feststellung des Jahresabschlusses stimmten die Verbandsmitglieder ebenfalls einstimmig zu.

Neue Software für Pumpwerke

Mit diversen Investitionen, die als Teil des diesjährigen Haushalt vorgesehen sind, nahm der Wirtschaftsplan 2018 einen großen Teil der Versammlung ein. Es wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 702200 Euro festgestellt, davon im Erfolgsplan 487000 Euro und im Vermögenshaushalt 215200 Euro.

Schellhammer legte einige notwendige Ausgaben im Detail dar, so zum Beispiel eine überfällige Erneuerung der Kommunikationstechnik in den Pumpwerken in Höhe von 50000 Euro. Einige Rechner seien noch unter dem Betriebssystem Windows NT gelaufen. Dies müsse dringend auf den neuesten Stand gebracht werden, sonst sei die Versorgung künftig nicht gewährleistet.

Grundwasser-Situation entschärft

Abschließend bewasste sich der Verband mit dem Bericht über die Trinkwassergewinnung im Jahr 2017. Schellhammer berichtete, dass man sich in den Jahren von 2015 bis 2017 Sorgen gemacht habe, da der Grundwasserstand relativ stark abgesunken war. 2018 habe sich die Situation jetzt nach den Hochwasser-Vorkommen Anfang des Jahres entschärft. Man werde aber auch künftig weiterhin die Grundwasser-Vorkommen im Bereich des Zweckverbands kontrollieren.