Zu Pandemiezeiten heißt es: Gedenken ohne Feiern

Am dritten Sonntag im November erinnern sonst Immendingens Bürgermeister, Gemeinderäte, Pfarrer, Gemeindemusiker, Sänger, Feuerwehr, Schüler – und in frühen Jahren auch die Bundeswehr – bei einer Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Friedhof an die Toten der Weltkriege und die Opfer von Gewaltherrschaft. In diesem Jahr lässt die Coronalage dieses gemeinsame Gedenken, das auch stets von der Bevölkerung der Ortsteile abgehalten wird, jedoch nicht zu. Bürgermeister Manuel Stärk will aber trotzdem an den traditionellen Kranzniederlegungen festhalten – in diesem Fall in aller Stille.

„In diesem vom Kampf gegen die Pandemie geprägten Jahr können wir die Feiern leider nicht in der gewohnten Form abhalten“, so Stärk. Die Gemeinde Immendingen verzichte, wie die meisten anderen Kommunen, auf die sonst zum Volkstrauertag üblichen Gedenkfeiern. „Zu diesem schmerzlichen Schritt haben wir uns aufgrund unserer besonderen Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgern und unserer Vorbildfunktion entschieden“, betont Stärk. Aktuell komme es mehr denn je darauf an, gemeinsam alles dafür zu tun, die Zahl der Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten, um die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems nicht zu gefährden.

Stärk hebt hervor: „Wir werden an diesem Sonntag in aller Stille die Kränze als Zeichen der Trauer um die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege an den Gedenkstätten niederlegen.“ Auch an die Opfer von aktuellen Kriegen, Terror, Gewalt, Verfolgung und Diskriminierung erinnert der 38-jährige Rathauschef. Er appelliert an die Bevölkerung, am Sonntag, 15. November, selbst ohne öffentliche Feier das Gedenken zu bewahren. In Immendingen hat die Zeremonie zum Volkstrauertag am Ehrenmal schon seit vielen Jahren einen besonderen Stellenwert, nicht zuletzt nachdem die Gemeinde mehr als 50 Jahre lang auch ein Garnisonsstandort war. Die Ehrenabordnungen der Bundeswehr waren traditionell ein fester Bestandteil der Feierlichkeiten, ehe das letzte Bataillon den Standort verließ. Die örtlichen Vereine, Kirchenvertreter und Schüler leisten normalerweise ebenfalls Beiträge zu der Feier.