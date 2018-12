Zimmerner Theater präsentiert „blasierten Saubermann“

Der Theaterclub des Musikvereins bereitete auch in diesem Jahr der Bevölkerung in der Vorweihnachtszeit eine Freude. Zum hundertjährigen Bestehen – 1918 wurde in Zimmern erstmals Theater gespielt – präsentierten die engagierten Schauspieler die Komödie „ Auch Saubermänner haben ein Verfallsdatum“.

Mit der Kindervorstellung und den zwei Hauptdarstellungen gelang wieder ein Volltreffer. Unter der bewährten Regie von Jürgen Ebertsch setzten die Schauspieltalente mit Wortwitz, eindrucksvoller Gestik und Mimik, sowie bewundernswerter Darstellungskraft das Luststück so richtig ins Szene.

In seiner Begrüßung ging Jürgen Ebertsch auf die lange Tradition des Theaterspiels in Zimmern ein. Nach der Einstimmung durch die Bläserjugend mit Weihnachtsliedern hieß es Bühne frei für das lustige Geschehen: Gottfried Haselberger, (Andreas Weiler) Bürgermeister und Wirt, ist ein ausgesprochener Besserwisser. Seine Mutter Kläri ( Simone Roßhart) und seine Ehefrau Bruni ( Abi Würst) haben es nicht leicht mit diesem blasierten Saubermann.

Nun steht sein Dienstjubiläum an, 25 Jahre ist er Bürgermeister. Natürlich will er diesen Ehrentag mit Pauken und Trompeten feiern. Um sich zu verewigen, hat er sogar den berühmten Büstenmodelliere Balduin Pimperlein ( Christoph Hehn ) engagiert und auch der Herr Landrat nebst Frau gehören zu den Ehrengästen. Aber wie heißt das Sprichwort: „Wer andern in der Nase bohrt, hat selbst nichts drin.“ Und so nimmt das Schicksal – in Form seiner Frau – ihn ins Visier und seinen Lauf, nachdem der liebe Gottfried am Abend zuvor Wein, Weib und Gesang nicht nur gefrönt, sondern auch geföhnt hat.

In den entsprechenden Rollen wirkten mit: Manuel Vögele, Kerstin Zeller, Sophie Kittler, Günther Klostermann, Florian Vögele und Moana Keller.

Für die spannenden Darbietungen, die die Lachmuskeln stark strapazierten, erhielten die Akteure lang anhaltenden Applaus. Viel Beachtung fand auch die präsentierte Ausstellung mit interessanten Dokumenten aus der Geschichte des Zimmerer Theaterspiels.