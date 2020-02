Zimmern feiert eine teuflische Geburtstagsparty

Vor 40 Jahren waren elf junge Zimmerer zusammen gekommen, um der Dorffasnet ein organisatorisches Gesicht zu geben. Die Zimmerer Teufelsbrut war geboren. Zuvor vollzog sich das närrische Geschehen schwerpunktmäßig in der Regie des Musikvereins.

Die Gründungsmitglieder Bernhard, Bruno und Volker Au, Klaus Beiser, Werner Fetzer, Joachim Gugel, Uwe Hofstetter, Raily Mink, Dietmar Reithinger, Joachim Setz und Karl-Heinz Stolz entfachten mit ihrer Initiative keineswegs ein Strohfeuer. Zu ihrer Freude nahm, wie der Blick in die Analen zeigt, der Verein Jahr für Jahr mehr Fahrt auf und etablierte sich zu einer festen kulturellen Größe. Heute hat die Teufelsbrut mehr als 200 Mitglieder. Mehr als 100 davon sind aktiv dabei.

Der 40. Geburtstag wird am Samstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr mit einem großen Jubiläumsabend in der Immendinger Donauhalle mit Unterstützung durch den örtlichen Musikverein gefeiert. Zum Jubiläum passt auch das diesjährige Motto der Dorffasnet: „Die 40 Jahre sind jetzt voll – begonnen hat´s mit Rock und Roll“.

Die Zimmerer Teufel mit ihren Köhlern gehen auf eine Sage zurück. Die Geschichte soll sich vor vielen hundert Jahren bei dem nahen Kloster Amtenhausen begeben haben. Den genügsam lebenden Klosterfrauen war es von Zeit zu Zeit erlaubt, kleine Feste unter sich zu feiern, bei denen es an Speisen und Getränken nicht mangelte. Von diesen Feiern wussten auch die im Bachzimmerer Tal lebenden Köhler, die sehr arm waren und oft nichts zu Essen hatten.Was lag näher als mit ihren ohnedies schwarzen Gesichtern die Nonnen bei ihrer Fete zu überfallen, um an die Speisen heranzukommen? Dies gelang mit dem Ruf: „Der Teufel kommt, der Teufel kommt und er wird euch kurranzen“, sodass die Klosterfrauen alles stehen ließen und flüchteten.

Nach der Gründung der Teufelsbrut erfolgte bereits im Jahr darauf der erste Auftritt zusammen mit dem Musikverein in Möhringen. Rechtzeitig zur närrischen Saison 1983 wurden für die Teufel die ersten Holzmasken angeschafft. Ab 1984 organisierten die Teufel eigenständig die Dorffasnet. Ebenso folgte im selben Jahr der Erlass einer Vereinssatzung und Eintrag in das Vereinsregister. In jene Jahre fällt auch die Errichtung der selbst gebauten Teufelshütte. Sieben Jahre nach der Gründung erfolgte die Aufnahme als Gastzunft in die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. 1988 kam es zur Uraufführung des Brauchtumstanzes. Im neuen Teufelhäs konnte das zehnjährige Bestehen gefeiert werden.

Ein Unglück überschattete die Fasnet 1990: Die Hölle fiel um und musste wegen des Totalschadens neu gebaut werden. Zwei Jahre später konnten das neue Häs des Oberteufels und des Höllenhundes vorgestellt werden. Im Januar 1997 gab es mit dem Teufeltanz der Damen eine weitere Premiere. Recht groß wurde im Januar 2000 das 20-jährige Bestehen gefeiert. Als weitere Fasnetsfigur kam im Jahr 2000 der Köhler hinzu. Die Veranstaltung „25+“ und das 33-Jährige gaben dem Verein weiteren Auftrieb. 2002 erfolgte die Aufnahme als Vollmitglied in die Narrenvereinigung. Mit einer großen Sause wurde der 30 Geburtstag gefeiert.

Die Teufelsbrut ist stark vernetzt und bereichert zudem viele Narrentreffen weit über die Region hinaus. Zu den jüngsten Highlights zählen das im Februar 2015 veranstaltete große Freundschaftstreffen. Mit 1800 Hästrägern vollzog sich eine Mega-Veranstaltung, wie sie Zimmern noch nie erlebt hatte. Im vergangenen Herbst war die Teufelsbrut Gastgeberin des Gesamtkonvents der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee.