Im oberen Bereich des Amtenhauser Bachs in Zimmern entsteht ab 2021 ein neuer Kleinpark mit Sitzstufen am Ufer, Grünflächen, neuen Wegen und renaturiertem Bachlauf. Durch die Renaturierung des Amtenhauser Bachs und das Freihalten eines Fünf-Meter-Streifens entlang des Bachlaufs wird zugleich ein Hochwasserschutz für das umliegende Gebiet erreicht. Damit gewinnt die Gemeinde zusätzlich drei neue Bauplätze im benachbarten Baugebiet „Iltishalde“.

Planer Marc Vorrath von der Planstatt Senner stellte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Entwurfsplanung für das Projekt und die Kostenberechnung vor. Die Renaturierung des Amtenhauser Bachs im Norden, ähnlich derjenigen bei der ersten Freiraumanlage in Zimmern, bilde ebenso wie der Hochwasserschutz einen wichtigen Teil der Maßnahme, so Vorrath. Vorgesehen sei ein „strukturierter“ Bachlauf in mehreren Schleifen, dessen Fluss durch Störsteine, Wurzelstöcke und Gehölze vermindert wird. Die Erlebbarkeit des Baches steige durch einen Flachuferbereich, Sitzstufen und neue Wege, welche die vorhandene Anlage mit der neuen verbinden und gleichzeitig zur Beethovenstraße und zum Friedhof führen.

Der Aufwand für das Projekt liegt bei rund 350 000 Euro, wobei laut Vorrath auf Grund der Bachrenaturierung mit hohen Zuschüssen durch die Wasserwirtschaft gerechnet werden kann. 60 000 Euro Planungskosten für den Kleinpark hat die Gemeinde bereits 2020 im Etat eingestellt, der restliche Aufwand soll 2021 eingeplant werden. Was die Abwicklung der Maßnahme angeht, so werden die Planunterlagen nach der Zustimmung durch den Gemeinderat ans Landratsamt zur Genehmigung eingereicht. Der Förderantrag könne dann im Herbst eingereicht werden, so der Planer. Marc Vorrath sah einen Baubeginn im Winter 2020/21 als möglich an.

Diskutiert wurde im Gemeinderat die Frage, inwieweit die Wegverbindung zwischen der bestehenden Freizeitanlage am Amtenhauser Bach und dem neuen Projekt durch einen neuen Zebrastreifen auf der Bundesstraße 311 geschlossen werden kann. Seitens der Verwaltung wird der Überweg, der in der Entwurfsplanung auch aufgenommen ist, durchaus befürwortet und als wichtig für die Sicherheit der Bürger angesehen. Weil sich der Zebrastreifen aber nicht innerhalb der geschlossenen Ortslage befindet und zwei weitere Fußgängerübergänge in der Nähe sind, muss das Thema erst noch mit dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde geklärt werden.