Das Zimmerer Chörle, ein Aktivposten im kulturellen Leben der Dorfgemeinschaft, feiert Geburtstag. Deshalb lädt die Gesangsgruppe am 4. November um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Gallus ein.

Bereits wenige Wochen nach der Gründung folgt der erste Auftritt

Vor 20 Jahren begeisterte Christine Schmitt, die Ehefrau des damals in der Gemeinde wirkenden Pastoralassistenten Pascal Schmitt, sangesfreudige Frauen und Männer für eine Gesangsgruppe. Ihr Wirken als Chorleiterin brachte schnell den ersten Erfolg. Bereits in der Adventszeit, also nur wenige Wochen seit der Gründung, hatte der Chor in der Pfarrkirche seinen ersten Auftritt.

In der Leitung folgte ihr Ingrid Bausch. Seit 2005 ist die Singgemeinschaft unter der Leitung von Pastoralreferent Josef Hofmann und hat sich positiv weiterentwickelt. In all den Jahren hat das Zimmerer Chörle viele Gottesdienste, aber auch weltliche Veranstaltungen bereichert. Gelungene Auftritte gab es an Geburtstagen, Goldenen Hochzeiten, Dorffesten, Seniorennachmittagen sowie auch bei Fasnachtsveranstaltungen.

An ihrem 20. Geburtstag lässt die Gesangsgruppe, die 14 aktive Stimmen hat, die gesangs- und musikbegeisterte Bevölkerung teilhaben. Das Chörle lädt am Sonntag, 4. November, 17 Uhr, in die Pfarrkirche St. Gallus zu einer Geistlichen Abendmusik ein. Bei der Jubiläumsfeier spielt auch die kleine Besetzung des Musikvereins Zimmern. Nach jeweils kurzen Einführungen bringt das First Ukulele Orchestra Zimmern englische Titel zu Gehör. Zudem wird ein Rückblick über die Entwicklung der Gesangsgruppe gegeben. Zum Abschluss gibt es einen Empfang im Pfarrhaus.