Zeltplatz kommt bei Radlern gut an

Seit Wochen herrscht auf dem von der Gemeinde am Eingang zum Naturphänomen der Donauversinkung eingerichteten Radlerzeltplatz wieder Hochbetrieb. Es vergeht kein Abend, an dem nicht eine beachtliche Zahl Besucher dort ihr Nachtquartier aufschlägt. Die vorwiegend dem Tourismus dienende Anlage ist auch mit einer Schutzhütte, einer Grillstelle und einem Spielplatz ausgestattet.

Selbst auf sanitären Komfort brauchen die Benutzer nicht zu verzichten. Im nahen Kiosk gibt es Toiletten und eine Dusche. Zudem ist eine Wasserentnahmestelle vorhanden. „Die schöne Anlage findet viel Lob der Touristen, die auch aus dem Ausland kommen und sich über die mit der Übernachtungsmöglichkeit gebotenen Gastfreundschaft freuen“, weiß Nina Krämer zu berichten, die den nahen Imbiss bewirtschaftet.

Zu dem Radlerzeltplatz, der sich als Ausgangspunkt zur Besichtigung des Naturphänomens der Donauversinkung und als Einstieg in den Premiumwanderweg „Donauwellen“ anbietet, wird der Imbiss zu der Benutzung durch die Biker immer mehr zum Treffpunkt durch die Bevölkerung und Feriengäste, auch von weither, die das Speisen- und Getränkeangebot unter dem Titel „Nina´s-ess art“ genießen.

Immer wieder sind dort auch hochrangige Persönlichkeiten anzutreffen. So besuchte dieser Tage der berühmte Gitarrist, Dirigent und Kammermusikpartner Horst Sohm die Anlage. Sohm ist ein Sohn Immen- dingens, lebt jedoch seit Jahren in Spanien. Anlässlich seines Urlaubs in der Heimat besuchte er wieder die Anlage. „Wir sind überwältigt von der wunderschönen und faszinierenden Einrichtung und kommen immer gerne“, so die Bewertung seiner Gattin.

Seit 1991 dirigiert Sohm unter anderem internationale Orchester wie das Ferenc Erkel Orchestra Budapest, das Antonio Vivaldi Orchester Paris oder die Sinfonieorchester von Lodz, Stettin und Torun. Seine ausgedehnten Tourneen führen ihn durch die großen Konzertsäle zahlreicher europäischer Länder, nach Amerika und Asien.