Wolfgang Wieser bleibt Vorsitzender des Musikvereins Zimmern. Mit seiner einstimmigen Wiederwahl erhielt er in der Generalversammlung einen überzeugenden Vertrauensbeweis. Einmütig bestätigt wurden auch die weiteren Mitglieder der Führungscrew.

Dies sind Tanja Grünwald als stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin Verena Baumann, Kilian Baumann als erster und Andreas Weiler als zweiter Kassierer, Gerätewart Markus Weiler, Beisitzer Heike Baier, Christoph Baumann, Wolfgang Weiler, Markus Keller sowie die Kassenprüfer Uwe Hofstetter und Markus Giese.

Wenngleich das neue Dach für den Geräteraum die Vereinskasse etwas strapazierte, habe der Verein einen soliden finanziellen Rückhalt, so Baumann. Dirigent Victor Sepulveda will auch im Hinblick auf die jungen Musiker die Literatur über Märsche und Polkas hinaus erweitern. Laut Probenwart Fabian Wieser ging der Probenbesuch von 75 auf 69 Prozent zurück. 40 Proben standen und 25 Auftritte. Der Verein hat 266 Mitglieder. 2020 stehen das Maifest, das Dorfplatzkonzert am 13. Juni, das Herbstfest vom 25. bis 27. September, die Ausrichtung des Galaabends der Blasmusik und das Weihnachtstheater an.

Das Leitungsteam der Bläserjugend wurde im wesentlichen bestätigt: Vorsitzende ist Sabrina Grünwald, Schriftführerin Stefanie Schmidt, Kassierer Kilian Baumann, aktive Beisitzer Fabian Wieser und Stefan Klostermann.