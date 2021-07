Wohnpark in Immendingen: Vor dem Neubau kommt der Abriss

Der Investor

Die Firma Werner Wohnbau ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit 28 Jahren Bauerfahrung. Als überregionaler Bauträger ist das Unternehmen auf die Erstellung familiengerechter Doppel- und Reihenhausanlagen spezialisiert und hat sich auch auf den Geschäftsfeldern Wohnungsbau und Senioren- und Pflegeimmobilien etabliert. Der Hauptsitz befindet sich in Niedereschach. Weitere Bürostandorte sind in Hamburg, Frankfurt, Nürnberg, Leipzig und Essen. Mit 160 Mitarbeitern an sechs Standorten entwickelt das Unternehmen bundesweit Bauprojekte und realisiert rund 400 Eigenheime pro Jahr, so die Angaben des Unternehmens.