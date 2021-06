Rentnerehepaar kümmert sich um mehr als 100 alte und kranke Tiere

Ein Leben ohne Tiere können sich Sibylle und Bruno Plünske aus Hintschingen längst nicht mehr vorstellen: Sieben Hunde, rund 100 Vögel, darunter Sittiche, Tauben und Exoten gehören fest zu ihrem Leben dazu. Das Rentnerehepaar betreibt seit 25 Jahren einen Gnadenhof für alte und nicht vermittelbare Hunde, seit 55 Jahren engagieren sich die beiden im Tierschutz.

Bei ihrem Engagement werden sie von ihrer Tochter und den Enkeln unterstützt. „Die Hunde, die zu uns kommen, haben alle einen schrecklichen Leidensweg hinter sich. Bei uns sollen sie es für den Rest des Lebens einfach nur gut haben“, erklärt die über 70- jährige Tierschützerin . Viele der Vierbeiner wurden misshandelt, waren Kettenhunde, hatten vorher noch nie Kontakt mit Menschen oder kamen aus ausländischen Tötungsstationen.

Bereits im Alter von 16 Jahren trat Plünske in den Tierschutzverein Biberach ein. „Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass viele Tiere solch einem Elend ausgesetzt waren und habe mir vorgenommen, mich um solche zu kümmern, die keiner mehr haben wollte“, erinnert sich die Rentnerin, die mit Hunden aufgewachsen ist. Nach der Heirat mit ihrem Mann Bruno, der sich ebenfalls dem Schutz der Tiere verschrieben hatte, zogen sie nach Tuttlingen, bauten ein Haus, bekamen drei Kinder und traten in den dortigen Tierschutzverein ein.

Nachbarn vergrämen Hunde und Familie

Nach und nach nahmen sie acht schwierige, kranke und nicht vermittelbare Hunde bei sich auf. Doch bald mussten sie erkennen, dass ihre Nachbarschaft so viel Tierliebe nicht akzeptieren wollte. Sie erhielten die behördliche Auflage, dass sie höchstens drei Hunde in dem Wohngebiet halten dürfen. „Also suchten wir für die Tiere und uns ein neues Zuhause“, so Plünske, die sehr glücklich darüber ist, dass sie außerhalb des Ortes, im Gebiet Donaubrücke ein Haus mit einem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück gefunden haben.

Die Hunde, von denen jeder seinen Platz hat, kommen gut miteinander aus. Im Keller haben mehr als 100 Vögel, die keiner mehr haben wollte, ein neues Heim gefunden. In großen Volieren genießen sie ihr Leben. Neuerdings gilt es, immer mehr Tauben eine Heimat zu geben, inzwischen kümmern sich die Plüskes um mehr als 30 Stück.

Schwache Igel werden ebenfalls von Sibylle und Bruno Plünske über den Winter gebracht. Mit dem Kakadu „Jacko“, inzwischen 50 Jahre alt, der bei Aufforderung auch tanzt, kann sich das Ehepaar sogar unterhalten. „Anfassen darf ich ihn aber nicht, das darf nur mein Mann“, lacht Sibylle Plünske.

Engagement kostet viel Zeit und Geld

Im Gartenteich fühlen sich Frösche und Molche wohl. Rund drei Stunden dauert es am Morgen, bis alle Tiere gefüttert sind. Auch die Fellpflege nimmt viel Zeit in Anspruch. Die Unterhaltung der Tiere finanziert das Ehepaar zum Teil selbst. Von Kooperationspartnern wie der Vereinigung „Terra Mater“ und dem Bund Deutscher Tierfreunde erhalten sie aber auch finanzielle Unterstützung.

Mehr als 150 Hunde haben Plünskes in den vergangenen Jahrzehnten bei sich aufgenommen und mussten sich leider auch wieder von ihnen trennen. Bis heute können sie nicht verstehen, dass Menschen in der Lage sind, Tiere zu quälen, sie zu vernachlässigen oder einfach auszusetzen, weil sie lästig sind.

So wurde beispielsweise „Amelie“, ein Englisch-Setter, mit einem Beckenbruch einfach liegen gelassen. Nach der Behandlung ist sie wieder fit. „Flora“ war die Kette sogar im Hals eingewachsen. Diese musste herausoperiert werden. Und „Suki“ hat bereits fünf Besitzer durchgemacht. Er darf nun in dem Gnadenhof bleiben und bekommt dort Zuwendung, wie die anderen Tiere auch.

„Wenn sie uns mit ihren treuen, zum Teil auch traurigen Augen anschauen, uns die Hand lecken, dann wissen wir, dass wir alles richtig gemacht haben“, sagen die engagierten Tierschützer. Vor 22 Jahren gründete Sibylle Plünske den Verein „Tiere in Not e.V.“. Sie und ihr Mann Bruno arbeiten eng mit verschiedenen Tierschutzorganisationen zusammen und haben Kurse und Seminare zum Thema „Umgang mit schwierigen Hunden“ besucht.