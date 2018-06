„Wir haben keine Angst, aber Respekt“

Rund 90 Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade brechen in den kommenden Tagen für sechs Monate ins westafrikanische Mali auf. Unter ihnen sind auch Angehörige des Immendinger Artilleriebataillons 295. Die Aktion ist Teil der militärischen Ausbildungsmission der Europäischen Union (EUTM Mali), an der sich 24 europäische Staaten beteiligen. Sie trainieren Soldaten und Polizisten des Landes, die auch im Kampf gegen den Terror eingesetzt werden.

„Wir gehen ohne Angst nach Bamako, aber wir haben Respekt vor der Lage“, erklärt ein Immendinger Soldat, der an diesem Freitag in die Hauptstadt Malis fliegt, „wir sind gut vorbereitet, wir sind gut gesichert und haben ja auch reichlich Erfahrung in Mali.“ Denn die Deutsch-Französische Brigade übernimmt in dem Ausbildungseinsatz, der 2013 begann, zum zweiten Mal die Leitung. Viele Soldaten haben sich für diesen Einsatz freiwillig gemeldet: „Besonders im Vergleich zu Afghanistan ist der Mali-Einsatz ganz anders und sinnvoller, denn in Mali sieht man, dass die Menschen uns mögen und etwas lernen wollen.“ Seinen Namen möchte der Mann dennoch nicht in der Zeitung lesen: „Keine unnötige Gefährdung für meine Familie und mich.“ Nach den jüngsten Anschlägen von islamistisch motivierten Tätern in Mali stehe der Einsatz unter hohen Sicherheitsvorkehrungen, sagt eine Sprecherin der Brigade.

Zivilbevölkerung stehe den Soldaten positiv gegenüber

Der EUTM-Einsatz ist unabhängig von der Ende November von der Regierung in Berlin getroffenen Entscheidung, bis zu 650 Bundeswehrsoldaten zur Friedenssicherung nach Mali zu schicken.

Auch der Kommandeur der Deutsch-Französischen Brigade und künftige Chef der Ausbildungsmission, Brigadegeneral Werner Albl, beobachtet die Sicherheitslage, auf die fortlaufend reagiert wird: „Unsere Soldaten sind auf alle Eventualitäten vorbereitet und ausgerüstet“, so Albl. Und sie profitierten von ihrer multinationalen Arbeit im Rahmen der Brigade bei diesem internationalen Auftrag. Die Zivilbevölkerung stehe den Soldaten, besonders den deutschen Streitkräften, und der Mission positiv gegenüber. „Man hört aus Gesprächen mit den Menschen, wie viel Sympathie uns entgegenschlägt und wie sie auf unsere Hilfe setzen“, bewertet Albl die Lage positiv.

Seit 2013 sind sechs Gefechtsverbände mit je 600 Mann durch EUTM Mali ausgebildet worden, der siebte Gefechtsverband befindet sich derzeit in der Ausbildung. Dazu gab es regelmäßige Wiederholungsausbildungen. In der Hauptstadt Bamako arbeitet der Stab der Mission, im 75 Kilometer entfernten Koulikoro wird ausgebildet. 600 Soldaten aus 24 europäischen Nationen sollen nicht nur rein militärische Fähigkeiten vermitteln. Auch Grundsätze moderner Menschenführung sowie ethische und völkerrechtliche Aspekte gehören zur Ausbildung Der Schwerpunkt des deutschen Beitrages liegt in der Pionier-, Logistik und Infanterieausbildung. Hinzu kommt ein Feldlazarett.

Der deutsche Brigadegeneral Franz Xaver Pfrengle, der als EUTM-Chef seit Juli vor Ort ist, zieht eine positive Bilanz: „Die Einsatzbereitschaft der malischen Streitkräfte ist in vielen Bereichen wieder hergestellt.“ Die malischen Truppen seien in der Lage, Operationen gemeinsam mit internationalen Partnern durchzuführen. Pfrengle: „Außerdem zeigen die Erfahrungen der letzten Wochen, dass sie heute stärker der Lage angepasst agieren als früher. Es gibt deutlich weniger Verluste, wenn sie beispielsweise in einen Hinterhalt geraten. Angriffen widerstehen sie!“ Insgesamt haben die Europäer mittlerweile etwa 60 Prozent des malischen Heeres ausgebildet.

Dass der EUTM-Einsatz kurzfristig die Fluchtursachen in Mali beseitigt, glaubt General Pfrengle „eher nicht“. Aber: „Mittel- und langfristig unterstützen wir durch den Aufbau der malischen Streitkräfte die Schaffung eines sicheren Umfelds.“ Das wiederum sei die Grundvoraussetzung auch für ökonomische Entwicklungen und Investitionen. Pfrengle: „Beides zusammen macht es für die Menschen interessant in ihrem Land zu bleiben, anstatt ihr Leben auf irgendwelchen Flüchtlingsrouten zu riskieren.“

Das derzeitige Mandat läuft im Mai 2016 aus. Eine der Hauptaufgaben des künftigen EUTM-Kommandeurs Werner Albl wird es sein, über eine mögliche Verlängerung zu verhandeln. Schon heute beraten und unterstützen Spezialisten der Mission im Verteidigungsministerium Malis Mitarbeiter bei der Personal- und Militärplanung, zur Logistik und anderen Themen: „Wir arbeiten den malischen Streitkräften auf verschiedenen Ebenen zu“, erklärt der Brigadegeneral seine Aufgabe, meint aber: „Am Ende müssen die Malier uns sagen, was sie weiterhin wollen, sie müssen das dann umsetzen und nachhaltig weiterführen.“

Für die Immendinger Soldaten sind diese Fragen gerade noch ein paar Tage weit entfernt. Sie packen ihre Sachen und lösen ganz praktische Probleme. In Bamako herrscht subtropische Hitze, 31 Grad zeigt das Thermometer. Trotzdem soll ein Weihnachtsbaum her. Hier können die Militärs auf Erfahrungen zurückgreifen: Aus einem in der Heimat vorbereiteten Kühlcontainer kam der Baum 2013: „Darauf kann man aufbauen“, scherzt ein Hauptfeldwebel – und packt gleich eine Lichterkette ein.