Wir die Pfarrei Zimmern ohne Pfarrer auskam

Durch den anhaltenden Priestermangel werden immer größere Seelsorgeeinheiten gebildet. Doch schon in früheren Zeiten gab es Orte ohne Pfarrei und ohne Pfarrer. Ein Beispiel hierfür ist die Pfarrgemeinde Zimmern.

Schon im Jahr 1275 wird in Zimmern eine Kirche mit Seelsorgestelle genannt. Höchstwahrscheinlich im Jahr 1497 wurde die Pfarrei jedoch in das zwei Kilometer talaufwärts liegende Kloster Amtenhausen einverleibt. So war Zimmern bis 1731 nur noch Filialkirche von Amtenhausen und hatte keinen eigenen Seelsorger.

Pfarrherr war in dieser Zeit der jeweilige Prior und Beichtvater des Klosters. Oft fielen angesagte Gottesdienste aus. Bei jeder Witterung mussten die Gläubigen einen halbstündigen Fußmarsch zu den Gottesdiensten in der Klosterkirche auf sich nehmen, was bei dem schlechten Zustand des Weges sehr beschwerlich war. Dort fanden auch Taufen, Trauungen und die Seelenämter statt.

Den größten Schaden erlitt die Pfarrei Zimmern aber dadurch, dass sie ihr ganzes Vermögen, darunter die Feldgrundstücke, den Pfarrwald und das Pfarrhaus verlor. Das Kloster zog das Eigentum und die Einnahmen der Pfarrei im Laufe der Zeit an sich. Gewisse Güter verkaufte es. Alles war in fremden Händen und der Erlös dafür an das Kloster gegangen.

Der Verlust des ganzen Kirchengutes und vor allem das Fehlen eines eigenen Seelsorgers verursachten der Gemeinde Zimmern großen Kummer. So schreibt Paul Willimski im Heimatbuch Zimmern: „Der Prior des Klosters war in seiner Doppelfunktion überfordert und vernachlässigte seine seelsorgerischen Aufgaben in Zimmern, zumal der Klosterkonvent in dem Geistlichen in erster Linie den Klosterprior und nicht den Pfarrer von Zimmern sah.“

Die Jugendlichen der Gemeinde schwänzten häufig die Christenlehre, die auch der Vertiefung des Lesens und Schreibens dienen sollte. Wegen dieser Situation richtete die Gemeinde Zimmern mehrfach Klagen an die zuständigen Stellen. Trotz eines 1684 erzielten Vergleichs verbesserte sich die seelsorgerische Betreuung zunächst nicht. Erst 1728/1729 zeigte sich das erzbischöfliche Ordinariat Konstanz bereit, die ehemalige Pfarrei Zimmern wiederherzustellen.

Dieser Schritt war jedoch mit Schwierigkeiten verbunden. Es war kaum möglich, die Besitzverhältnisse der Pfarrei vor der Eingliederung zu rekonstruieren, zumal die Güter teilweise verkauft worden waren und das Kloster an dem ehemaligen Pfarrvermögen festhielt. Eine Kommission erkannte, dass ein anderer Weg gefunden werden musste, um dem neuen Pfarrer eine ausreichende Existenzgrundlage zu verschaffen.

Diesem wurden gewisse ehemalige Einnahmen und der Bürgernutzen zugesichert. Zudem verpflichtete sich das Reichsgotteshaus Petershausen, dem Pfarrer jährlich 120 Gulden zu gewähren. Das Kloster stiftete ein Kapital von 2000 Gulden, das mit zehn Prozent verzinst wurde. Für den Bau des Pfarrhauses setzte die Kommission ein Limit von 6oo Gulden. Das Kloster steuerte zum Bau 200 Gulden bei. Ebenso der Geistliche Johann Hugo Guldina von Konstanz. 200 Gulden stiftete der ab 1732 wirkende Pfarrer Jacob Fischer. Zuvor hatte der Pfarrer von Seitingen, Johann Konrad Bräuchle, den Bauplatz für 70 Gulden auf eigene Kosten erworben.