Baustelle am Windpark ruht: Bald kommen die ersten Kranteile

Nach der Fertigstellung wird der Windpark Junge Donau vom baden-württembergischen Stadtwerkeverbund „Kommunalpartner“ betrieben, einem Zusammenschluss der Energieversorgung Filstal, der Stadtwerke Am See, Bietigheim-Bissingen, Mühlacker, Schwäbisch Hall und Tübingen. Projektentwickler Juwi mit Firmensitz in Wörrstadt bei Mainz zählt zu den führenden Spezialisten für erneuerbare Energien. Bislang hat Juwi im Windbereich weltweit mehr als 1000 Windenergie-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 2400 Megawatt an rund 180 Standorten realisiert.