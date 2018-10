Wieder Aussicht auf Einkaufen im Ort

Beim jährlichen Seniorennachmittag der katholischen Frauengemeinschaft berichtete Bürgermeister Markus Hugger über die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Immendingen. Rund 50 Besucher kamen zu der Veranstaltung ins Pfarrheim St. Peter und Paul. Die Eröffnung des Treffens übernahm Frauenvorsitzende Veronika Hall.

Nach einer Runde mit Kaffee und Kuchen leitete Pfarrer Axel Maier von der katholischen Seelsorgeeinheit das Nachmittagsprogramm ein. Von Edith Hirner am Klavier begleitet, trugen die Besucher Lieder zur Andacht bei, die thematisch einerseits die Zeit des Erntedanks aufgriff, andererseits den Aufruf beinhaltete, sorgsam mit der Welt umzugehen und nicht dem stetig steigenden Konsum zu folgen.

Jahresprogramm des Seniorenkreises vorgestellt

Pfarrerin Silke Bauer-Gerold von der evangelischen Kirchengemeinde stellte das Jahresprogramm des ökumenischen Seniorenkreises vor, der sich meistens am zweiten Donnerstag im Monat im Gemeindezentrum unter der Versöhnungskirche trifft und während des Jahres auch verschiedene andere Unternehmungen startet.

Weitere Kontakte im Interesse der Gemeinde geknüpft

Bürgermeister Markus Hugger informierte, dass er in den vergangenen Tagen die Gemeinde auf der Immobilienmesse „Expo Real“ in München vertreten habe und dabei weitere Kontakte im Interesse Immendingens knüpfen konnte. Mit dem Projektentwickler „Adventus“ habe man für die Neugestaltung des Bahnhofsgebiets und weitere Maßnahmen bereits zuvor einen wichtigen Partner gewonnen.

„Ziel ist es, das Gelände am Bahnhof aufzuwerten,“ so Hugger. Unter anderem sei geplant, in der neuen Immendinger Ortsmitte auch wieder zentral gelegene Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen, was von den Senioren besonders positiv aufgenommen wurde.

Hugger berichtete auch vom Wohnungsmangel in der Gemeinde und der Gewerbeentwicklung nach der Eröffnung des Daimler-Prüfzentrums sowie von der jetzt anstelle eines Abrisses geplanten Sanierung der Grundschule.

Außerdem thematisierte er die bald anstehende Notwendigkeit zum Schaffen neuer Kindergartenplätze und berichtete von der laufenden Breitbandverkabelung zur Verbesserung der Internetqualität und vom vorgesehenen Hochwasserschutz im Bereich der Bäche in Immendingen, Hintschingen und Ippingen. Seinen Aussagen zufolge wird der Bau des Hotels mit 96 Apartments zwischen Zimmern und Immendingen voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen.

Im Anschluss an die Vorträge bewirtete die Frauengemeinschaft die Senioren noch mit einem Abendessen.