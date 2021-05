Wie Fußballtrikots Geld für soziale Zwecke einbringen

Marvin Kauffmann hat eine ungewöhnliche Leidenschaft: Der 19-Jährige sammelt seit drei Jahren Trikots, die von Fußballern in Spielen getragen wurden. „Angefangen hat es, als ich im Stadion in Stuttgart mein erstes Trikot gefangen habe“, sagt er.

Seitdem hat er rund 650 Trikots gesammelt, wobei er anmerkt, dass „wohl tausende durch meine Hände gegangen sind“. Denn Kauffmann hat eine Möglichkeit gefunden, sein Hobby mit einem sozialen Zweck zu verknüpfen – und gründete „Fans for Charity“.

Soziale Ader und Hobby miteinander verknüpft

Der 19-Jährige, der in Fridingen aufgewachsen ist und nun in Immendingen lebt, ist in der Pflege tätig. Er arbeitet im Pflegeheim in Geisingen. Seine Arbeit im sozialen Bereich und sein Hobby hat er miteinander kombiniert.

Gestartet als Facebook-Gruppe wuchs die Idee „Fans for Charity“ schnell. Mittlerweile stehen sechs Beteiligte, alle Trikotsammler, hinter dem Projekt. Sie kommen aus verschiedenen Ecken Deutschlands, einer sogar aus den Niederlanden.

Der zweite, der bei „Fans for Charity“ mit im Boot war, ist Pascal Hagel aus Karlsruhe. Er hat Mitte Februar ein Trikot der Fußballers Emden von Kauffmann ersteigert. „Danach haben wir noch ein bisschen hin und her geschrieben“, meint Pascal Hagel. Sehr schnell war er von der Idee begeistert, „mit Trikots Gutes zu tun“. Innerhalb von zwei Wochen fanden sich dann die restlichen vier Beteiligten.

„Fans for Charity“ versteigert Trikots und andere Sportutensilien und spendet das Geld an gemeinnützige Organisationen. So sei zum Beispiel ein vierstelligen Spendenbetrag für die Nachsorgeklinik in Tannheim zusammengekommen. Ebenfalls hergeleitet habe Kauffmann den Kontakt zwischen dem FC Bayern und der Klinik. Da der Verein keine Sachspenden an „Fans for Charity“ geben wollte, spendete das Hilfswerk 3000 Euro direkt an die Klinik.

Noch kein eingetragener Verein

Daneben habe er für Spenden an das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen gesorgt und im vergangenen Winter an die Jugendabteilung des SV Fridingen, mit der er seinen Jugendverein in der Corona-Zeit unterstützen wollte.

Dennoch schlägt ihm teils Misstrauen entgegen. „Wir sind noch kein eingetragener Verein, sondern eine Zweckgemeinschaft“, erklärt Kauffmann. Entsprechend können sie keine Spendenquittungen ausstellen. „Wir planen innerhalb eines Monats die Satzung fertig zu haben, wobei noch ein paar rechtliche Fragen offen sind“, so der Gründer.

Spieler und Vereine sind vorsichtig

Größere Vorbehalte erfahre er bei der Suche nach Spenden. „Es gibt leider viele schwarze Schafe in der Branche, die Trikots nur einstecken oder einen über den Tisch ziehen“, so Kauffmann.

Auch er selbst habe schon negative Erfahrungen gemacht. Entsprechend vorsichtig seien Spieler und Vereine. „Wichtig ist, sich einen guten Ruf zu erarbeiten. Dann spricht sich das auch rum, dass „Fans for Charity“ vertrauenswürdig ist“, so der Plan.

Vor allem über soziale Netzwerke schreibt „Fans for Charity“ Spieler, Vereine und Verbände an. Viel läuft auch über private Kontakte. „Vom SSV Reutlingen haben wir über 30 Trikots erhalten“, sagt Kauffmann.

Trikots aus dem Amateursport bringen manchmal mehr ein als Trikots aus der Bundesliga

Dabei gehen sie nicht nur auf die großen Namen und Vereine. „Teils bringen Trikots aus dem Amateursport über 100 Euro ein und Bundesligatrikots gehen für 25 Euro weg“. Ausschlaggebend ist laut Kauffmann nicht der Verein, sondern mehr der Spieler: „Gerade wenn es sich um lokale Idole handelt, steigen die Preise rasant.“ Dann erreichen die Klickzahlen bei einer Auktion auch mal 15 000 bis 20 000 Aufrufe.

Neben Fußballtrikots versteigern sie auch andere Sportartikel wie Eishockeyhelme oder Handbälle. „Wir wollen künftig noch mehr andere Sportarten abdecken, aber der Fußball ist bisher der mit Abstand größte Teil“, so Kauffmann.

Drei Stunden Arbeit am Tag

Die Auktionen laufen an Wochenende über Facebook und in regelmäßigen Abständen über Ebay ab. Außerdem sind sie auf Instagram aktiv. Pro Tag verbringe Marvin Kauffmann mit der Arbeit an „Fans for Charity“ etwa drei Stunden.

Auch wenn er „nicht damit gerechnet hat, dass es so groß wird“, freut er sich darüber „vielen Menschen was Gutes tun zu können“. Nun möchte er erst einmal eine kleine Pause einlegen, um dann ab Juni wieder „loszulegen und neue Spender suchen“.