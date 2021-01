Wie ein Geo-Chemiker dem Donauwasser auf die Spur kam

Biografie

Dr. Werner Käß ist promovierter Geologe. Er begann nach dem Kriegsdienst an der Ostfront, Gefangenschaft und Abitur 1946 ein Studium an der Universität Stuttgart. Er studierte zunächst Chemie mit dem Ziel Lehrer zu werden. Ein Vortrag weckte dann aber sein Interesse für die Geo-Chemie. 1954 schrieb Käß seine Doktorarbeit über geochemische Untersuchungen Phosphorit-Konkretionen im schwäbischen Jura. Er arbeitete zunächst in Niedersachsen, wechselte 1957 aber zum Geologischen Landesamt Baden-Württemberg. Er forsche in seiner wissenschaftlichen Laufbahn unter anderem zur Hydrologie und Markierungstechniken. Dr. Werner Käß ist 96 Jahre alt und veröffentlichte Anfang 2021 unter dem Titel „Das Donau-Aach-System“ seine Untersuchungen in der Reihe „Geologisches Jahrbuch“. Darin beschreibt und bewertet er die verschiedenen Markierungsversuche, die im Laufe der Jahre unternommen wurden.