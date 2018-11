Weihnachtsmarkt läutet die Adventszeit ein

Besucher aus der ganzen Region werden dieses Jahr einmal mehr beim Weihnachtsmarkt des Bundes der Selbständigen (BdS) erwartet, der am ersten Adventswochenende in festlichem Ambiente am Oberen Schloss stattfindet. Die Traditionsveranstaltung wird bereits zum 34. Mal abgehalten. Das Interesse der Teilnehmer bleibt ungebrochen.

21 kleine Weihnachtshütten und Stände reihen sich am 1. und 2. Dezember wieder im Schatten des Schlosses oder im Innenhof und locken die Gäste. Am Sonntag werden Nikolaus und Knecht Ruprecht auf der Freibühne erwartet. Der beliebte BdS-Christbaumverkauf wird ebenfalls wieder angeboten. Vor allem die Vereine der Gemeinde engagieren sich alljährlich bei dem Markt. Insgesamt 21 Gruppierungen, Einrichtungen und Privatpersonen sind mit ihren Ständen dabei.

Sowohl was warme Wintersachen, Geschenkartikel oder alles rund ums Fest angeht, aber auch das Speisen- und Getränkeangebot – alles ist auf die Adventszeit abgestimmt. Seien es Gestecke, Bienenwachskerzen, Handarbeiten, Schmuck oder allerlei aus Holz, Nüsse oder Süßes: Die Besucher finden das Richtige für die Vorbereitung des Fests. Verwöhnt werden sie mit Leckereien wie Schwäbischen Hotdogs, Kässpätzle, Schupfnudeln, Crêpes, Winzerwecken, Chili Con Carne oder Schokospießen.

Eröffnet wird der 34. Weihnachtsmarkt am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr durch Bürgermeister Markus Hugger und BdS-Vorsitzenden Martin Betsche. Das Samstagsprogramm gestalten die beiden Chöre des Kindergartens St. Josef und der Schlossschule. Gegen 18.30 Uhr spielen die Alphornbläser. Der Markt endet gegen 23 Uhr. Am Sonntag, 2. Dezember, startet der Marktbetrieb um 11 Uhr. Um 14 Uhr spielt die Gemeindemusikkapelle und die Führungen durch Franz Dreyer im Heimatmuseum beginnen. Gegen 15 Uhr kommt St. Nikolaus auf die Freibühne. Der Markt dauert bis gegen 18.15 Uhr. Für die kleinen Besucher gibt es wieder das Kinderkarussell und Fahrten mit dem Feuerwehrauto. Bei gutem Wetter wird außerdem das große Freiluft-Bungee am Schloss angeboten.

Lange Tradition

Der Weihnachtsmarkt hat als Veranstaltung eine der längsten Traditionen in Immendingen. Angeboten wurde er erstmals 1984 auf eine Initiative des Bundes der Selbständigen. Damals fand der Markt noch auf der Schwarzwaldstraße statt, die dafür eigens für den Verkehr gesperrt wurde. Die dortigen Geschäfte wirkten am verkaufsoffenen Sonntag mit. Später wechselte der Markt dann ans Obere Schloss. Zunehmend änderten sich dort die Teilnehmer von BdS-Geschäftsleuten zu Vereinen. Dennoch blieb der Markt in der Regie des BdS bestehen und findet seit Beginn jedes Jahr statt. (jf)

Die 21 Teilnehmer

Das sind die Teilnehmer: Weihnachtshütte Hagmann, Bezirksimkerverein, Akkordeonverein, Reischachschule, Förderverein „Bürgerhaus Zimmern“, Ruth Lütte, Narrenverein Hewenschreck, Bund der Selbständigen, Förderverein Hornenbergschule mit der Jugendhilfe unter einem Dach, Metzgerei Wöhrle, Freiwillige Feuerwehr, AH-Abteilung des SV 1920 TuS, katholische Pfarrgemeinde, Turnverein, Weihnachtshütte Börtzler, Moni's Bastelstube, Ursula Scherzinger, Stammtisch „"Dienstagsschlürfer“, Weihnachtshütte Kramer und Ukas, SiGa Creatives Schmuckdesign und der Stand Falempin. (jf)