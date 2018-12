Weihnachten zwischen Orgel und Querflöte

An den Weihnachtsfeiertagen und in der Zeit davor geht es in den meisten Familien ruhig und besinnlich zu. Etwas anders ist das bei Manuela Kräutle und ihren Töchtern Julie-Sophie und Jaqueline. Bei ihnen beginnt die besinnliche Zeit erst nach dem Weihnachtsfest. Denn bis dahin haben sie für die Fest-Gottesdienste einiges zu organisieren.

Seit 32 Jahren ist Manuela Kräutle Organistin in Emmingen. Im Alter von zwölfeinhalb Jahren begann sie an der Orgel. Ihre älteste Tochter, Julie-Sophie, trat in ihre Fußstapfen. Die Begeisterung für die Musik begann bei ihr schon im Kindergarten, mit der Geige. Auch zu den Gottesdiensten begleitete sie ihre Mutter: „Irgendwann habe ich mir die Noten von meiner Mutter genommen, und mich an die Orgel gesetzt“, erinnert sie sich. Mit nicht einmal 13 Jahren begann sie eine dreijährige kirchenmusikalische Ausbildung. „Das war eine Zeit lang schon ziemlich anstrengend“, gibt die heute 18-Jährige zu. Seit zwei Jahren ist sie hauptamtliche Organistin in Hattingen.

Auch die zweite Tochter von Manuela Kräutle, die 15-jährige Jaqueline, musiziert seit Kindertagen in der Kirche. Mit ihrer Querflöte erweitert sie das Klangerlebnis, wie ihre Mutter schildert. „Da hat an Weihnachten die ganze Familie mitgespielt“, sagt sie. „Heiligabend ist immer am stressigsten“, sind sich die Drei einig: „Das richtige Weihnachten geht für uns erst nach den Feiertagen los.“

Nach der Kirche folgt ein Vorspiel in der Familie

In diesem Jahr werden die Feiertage bei den Kräutles anders ablaufen als sonst. Denn Manuela Kräutle wird in Emmingen keine Christmette spielen. „Ich habe frei und kann dann meinen Töchtern zuhören“, erklärt sie. In Hattingen beginnt die Christmette um 18 Uhr, danach freuen sie sich auf den gemeinsamen Abend, bei dem auch Bruder Louis und die Großeltern dabei sind. Neben einem gemütlichen Essen und der Bescherung ist ein familiäres Weihnachtsvorspiel geplant. „Wir haben fast immer ein Programm gemacht,“ betont Julie-Sophie. „Wir hatten in den vergangenen Jahren nur nicht die Zeit, das so ausführlich zu machen“, sagt Jaqueline. „Aber wir Kinder haben das immer gerne gemacht“, beziehen sie ihren jüngeren Bruder mit ein.

Manuela Kräutle erinnert sich: „Sonst ist das oft schwierig, wenn ich um 22 Uhr noch zur Christmette nach Emmingen muss. Daher gab es in den vergangenen Jahren ein kurzes Essen, alles war hektisch, und die Zeit, Weihnachten zu feiern, fehlte einfach. Dieses Jahr können wir die Termine als Familie wahrnehmen.“

„Dieses Weihnachten ist das echt toll. Wir genießen das“, erklärt Julie-Sophie. Gemeinsam mit ihrer Schwester wird sie in Hattingen die Gottesdienste musikalisch begleiten. Bei einer Hörprobe in der Emminger Kirche zeigt sie, dass sie und ihre Schwester ihren gestalterischen Freiraum nutzen, um moderne Elemente einzubauen. Denn als sie an der Orgel zu spielen beginnt, erklingt die Melodie von „Star Wars“. „Es ist schön, dass man so viele Freiheiten hat und sich in der Kirche verwirklichen kann“, sagt Julie-Sophie. Und vor Weihnachten ist die Motivation groß: „Ich setze mich in der Adventszeit gerne in die Kirche und übe.“

Manuela Kräutle packt handgeschriebene Noten aus ihrer Tasche. „Die hole ich nur an Weihnachten raus. Auf das Stück ,Transeamus’ freue ich mich jedes Jahr“, sagt sie. Im Unterschied zu normalen Gottesdiensten sei der Ablauf an Weihnachten ganz anders. „Bei der Christmette ist einfach eine tolle Stimmung“, findet Julie-Sophie. Ihre Mutter ergänzt: „Es ist eine sehr festliche Stimmung bei Kerzenlicht, die Kirche ist toll geschmückt und der Gottesdienst geht länger“, zählt sie auf. „Und es sind viele Gruppen und Vereine beteiligt“, sagt Jaqueline. „Das ist ein musikalisches Highlight. Es zieht viele in die Kirche. Es freut uns, wenn die Kirche voll ist. Man freut sich einfach drauf“, fassen die Schwestern zusammen.

Am Wochenende gehen die Vorbereitungen in die heiße Phase. „Wenn wir in der Kirche spielen, ist das einfach unser Weihnachten. Für andere mag das stressig klingen. Wir genießen das“, sagt Manuela Kräutle. Auch wenn sie im Vorfeld viel Arbeit in die Organisation stecken, haben die drei am Musizieren an den Feiertagen umso mehr Freude. „Das macht halt einfach unglaublich viel Spaß an der Orgel, und ich kann mir Weihnachten ohne nicht vorstellen“, sagt Manuela Kräutle. Ein Aspekt steht bei ihnen im Vordergrund: der Spaß. „Gerade auch morgens", merkt Jaqueline mit einem Lächeln an.

Am ersten Weihnachtsfeiertag begleiten die drei den Gottesdienst in der Pfarrkirche St Silvester in Emmingen gemeinsam musikalisch

Julie-Sophie und Jaqueline Kräutle begleiten die Gottesdienste in Hattingen und in Emmingen musikalisch.