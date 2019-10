Von Donnerstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 3. November, finden zeitgleich zwischen Hausen im Tal und Fridingen sowie zwischen Tuttlingen und Immendingen Brückenbauarbeiten statt. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten auf der Donaubahn fallen die Regional-Express (RE)-Züge der Deutschen Bahn zwischen Hausen im Tal und Donaueschingen in diesem Zeitraum aus, so eine Pressemitteilung. Die Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn fahren am 31. Oktober fahrplanmäßig zwischen Fridingen und Tuttlingen und fallen dann im gesamten Zeitraum bis Immendingen aus.

Gemeinsam mit der SWEG hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr (SEV)für die ausfallenden Züge zwischen Hausen im Tal und Immendingen eingerichtet. Vor und nach den Bauarbeiten kommt es laut Mitteilung vom 25. bis 28. Oktober und vom 4. bis 6. November jeweils ab 21 Uhr zu Fahrplanänderungen und Teilausfällen bei den RE-Zügen. Zugausfälle: RE 22330 Ulm (ab 20.17 Uhr) – SEV Hausen im Tal–Immendingen; RE 22349 Tuttlingen (ab 21.47 Uhr) – SEV Fridingen–Hausen im Tal. Fahrplananpassungen: RE 22334 Ulm (ab 22.17 Uhr), RE 22336 Ulm (ab 23.17 Uhr), RE 22339 Sigmaringen (ab 22.36 Uhr), RE 22330 Immendingen (ab 22.24 Uhr)

Die Busse halten nicht immer am Bahnhof. Eine Fahrradmitnahme in den Ersatzbussen ist laut Mitteilung nicht möglich. Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren. Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711 / 2092-7087 (montags bis freitags, 7 bis 20 Uhr) und beim SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter der Rufnummer 07472 / 1806-11 oder im Internet unter hzl-online.de.