Was Drachen und Druiden mit der Donauversickerung zu tun haben

Karin Pietzek nimmt ihre Gäste als Druidin Dagita mit auf eine Erlebnisführung entlang der Donauversickerung zwischen Immendingen und Möhringen. Dazu hat sie eine Ausbildung zum sogenannten Danube-Guide (Donau-Gästeführer) gemacht. Diese Ausbildung ist ein Baustein des sogenannten Lena-Projekts, an dem sich der Landschaftspark Junge Donau (LPJD) beteiligt. Demnach wird der LPJD, gefördert durch die Stadt Tuttlingen, als einer von zwölf Projektpartnern aus verschiedenen EU-Ländern mehrere Projekte zur nachhaltigen Mobilität angehen. Die Schulung der Danube-Guides wird vom Ulmer Donaubüro organisiert. Die Ausbildung der Gästeführer zu Experten in den Bereichen Natur, beispielsweise was Flusssysteme und Ökologie angeht, Geschichte und Kultur entlang der Donau ist ein Teil des Lena-Projekts.

Und wie ist Karin Pietzek zu ihrem Namen als Druidin gekommen? Sie erklärt: „Vor einigen Jahren schrieb ich einen bis dato unveröffentlichten Roman. Erzählt wird die Geschichte der jungen Dagita, die im Hegau lebt und ihren Traum, Druidin zu werden, verwirklicht. Der Name war damals plötzlich präsent.“ Und was bedeutet der Name? Pietzek weiter: „Während der Recherche erfuhr ich, dass daga auf gälisch ,gut, hell’ bedeutet; daga auf allemannisch heißt ,Tag, helle Zeit’. Ich fand das passend, also nahm ich den Namen für die Rolle als Gästeführerin.“