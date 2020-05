Warum das Gloria noch nicht Fuß gefasst hat

Seit September vergangenen Jahres finden im „Gloria“, dem ehemaligen Kino an der Immendinger Schwarzwaldstraße, wieder regelmäßig Veranstaltungen statt. Und die Begeisterung zu Beginn war groß. Schließlich bietet das Lichtspielhaus mit seinem 50er-Jahre Charme ein tolles Ambiente für allerlei Veranstaltungen. Der damalige Eigentümer Ove Johannsen, Geschäftsführer der Adventus GmbH sprach von einem „Kleinod, das wir aus dem Dornröschenschlaf wecken wollen“. Nur, so ganz hat das mit dem Aufwecken noch nicht geklappt.

Denn die Veranstaltungen sind bisher sehr mäßig besucht, wie auch der Betreiber und Pächter Dirk Hetzer bestätigt: „Die Nachfrage ist sehr schwach.“

Dirk Hetzer betreibt mit seinem Unternehmen Dirk Hetzer Hotel Consulting + Management (DHHC) neben dem Gloria unter anderem auch das Best Western Hotel Schlossberg in Wehingen und ist am Aufbau eines Hotels in Immendingen beteiligt, das laut der Internetseite von DHHC im Herbst dieses Jahres öffnen soll. Auch in Tuttlingen ist er kein Unbekannter. Denn vor der Unternehmensgründung von DHHC war er bis 2015 Hoteldirektor im Légère-Hotel in Tuttlingen. Im Anschluss daran gehörte er der Führungsmannschaft der Meisterbäckerei Schneckenburger an.

Ein Mann also, der sowohl die Region kennt als auch Erfahrungen in der Wirtschaft besitzt. Beste Voraussetzungen, um einen Veranstaltungsort wieder mit Leben zu füllen. Denn das Gloria darf durchaus als einmalige Örtlichkeit mit enormem Potenzial angesehen werden. Oder um es mit den Worten des ehemaligen Immendinger Bürgermeisters Markus Hugger zu sagen: „Da müssen sie weit rumreisen, um Ähnliches zu finden.“

Woran liegt es also, dass das Gloria noch nicht richtig Fuß gefasst hat in Immendingen und der Umgebung?

Eines der Hauptprobleme sind die extrem schwankenden Besucherzahlen. So gab es durchaus Veranstaltungen, die sehr gut liefen und teilweise sogar ausverkauft waren, wie Hetzer erklärt: „David Pricking (Zauberer und Mentalist geboren in Engen, Anm. d. Red.) und die bayerische Band um Weihnachten liefen richtig gut.“ Problem für das Gloria sind vielmehr die Veranstaltungen, zu denen kaum jemand erscheint. So tut sich insbesondere ein musikalisches Genre besonders schwer: „Jazzveranstaltungen haben gar nicht funktioniert.“, meint der Betreiber. Obwohl Hetzer mit Jazz durchaus positive Erfahrungen aus seiner Légère-Zeit mitbringt, scheint das Konzept in Immendingen (noch) nicht zu fruchten. Auch Versuche wie kostenfreier Eintritt zu Jazzabenden, wie im Oktober 2019 bei der süddeutschen Jazzband „4fun“ geschehen, konnten nicht dauerhaft mehr Zuschauer für Jazzveranstaltungen anziehen.

Klar kann daraus kulturpessimistisch geschlussfolgert werden: Bei Jazz ist die Bude leer, bei Volksmusik ist sie voll. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn das vielfältige Programm wird von allen Beteiligten geschätzt und auch als wichtig angesehen.

Allerdings stellt auch Hetzer fest, dass das Programm „zu umfangreich“ war. Und vielleicht auch zu ambitioniert. So fanden seit der Eröffnung im September 2019 bis zum Jahresende laut Facebook-Seite des Gloria 28 Veranstaltungen statt. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum beherbergte die Möhringer Angerhalle lediglich elf Veranstaltungen.

Auch die Vielfalt der Veranstaltungen ist enorm: Von Jazz über Blues zu Indie Rock, aber auch nichtmusikalischen Höhepunkten wie Comedy, Poetry Slam (die Kunst, Texte unterhaltsam und nachdenklich vorzutragen) bis hin zum Ach du heiliger Bim Bam.

Dabei bietet das Gloria auch absolute Spitzenmusiker wie den Folk-Rocker Sam Densmore sowie den Pianisten Sascha Stiehler und den Saxofonisten Antonio Lucaciu, der bereits mit Clueso (für die Jüngeren) als auch Udo Lindenberg (für die Älteren) Musik gemacht hat.

„Es wird weiterhin ein abwechslungsreiches Programm geben.“, verspricht Hetzer. Allerdings will er in Zukunft den Fokus weniger auf internationale Künstler legen und mehr auf regionale Bands und Artisten setzen. Davon erhofft er sich, dass diese Künstler besser regional vernetzt sind und auch ihr Publikum mitbringen.

Außerdem will er den Bereich Vermietungen weiter ausbauen. Das Gloria kann sowohl für geschäftliche Zwecke als auch für private Feiern wie Vereinsjubiläen sowie Geburtstage gemietet werden. „Wir hätten im Mai sogar eine kleine Hochzeitsfeier im Gloria gehabt“, so Hetzer. Doch die Corona-Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Großveranstaltungen sind bis 31. August bundesweit verboten. Hetzer hofft darauf, dass es im Herbst wieder los geht. Dann soll es mit Wommy Wonder weitergehen.

Bis dahin heißt es durchhalten, irgendwie. Die Lage sei für ihn herausfordernd, denn auch sein zweites Standbein Hotelgewerbe ist derzeit von der Corona-Krise betroffen. Zeit also, sich neu aufzustellen. So ist seit dem neuen Jahr die ehemalige betriebliche Leiterin Mona-Lisa Müller nicht mehr Teil des Glorias. Sie stand unserer Zeitung für einen Kommentar nicht zur Verfügung. In Zukunft will Hetzer das Kulturprogramm, der, wie es auf der Homepage heißt, „anspruchsvollste, aber zugleich auch spannendste“ Teil, zusammen mit seinem Team ausarbeiten.

Aufgabe wird es auch sein, ein Stammpublikum an sich zu binden. Dabei unabdingbar: „Wir müssen den Radius vergrößern.“, fordert er. Insbesondere den Raum Engen und Donaueschingen hat er im Blick. Dabei will er weiterhin auf digitale Kanäle setzen. Dirk Hetzers Fazit zum Ende des Telefonats? „Es ist ein langer Weg, um eine Kulturlocation im ländlichen Raum zu etablieren.“