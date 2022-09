Wanderung zur Donauversickerung

Naturphänomen zum Anfassen: Gästeführerin Annemarie Atzrodt wandert am Samstag, 10. September, gemeinsam mit allen Interessierten zu den Schlucklöchern an der Donauversickerung. Die Wanderführung startet um 14 Uhr beim Kiosk „Ninas Essart“ im Unteren Ösch 18 in Immendingen, teilt ein Sprecher der Stadt Tuttlingen mit.

Auf der Tour zeigt Annemarie Atzrodt die Stelle, an der die Donau in zwei Weltmeere fließt und erläutert geologische Hintergründe dazu. Der Wanderweg verläuft parallel zur Donau, berichtet der Sprecher. Entlang des Weges gibt es einiges zu erfahren - unter anderem kann das Gluckern des versickernden Wassers vernommen werden.

Bevor die Gruppe beim Kiosk startet, gibt es eine kurze Einführung zu den geologischen Gegebenheiten im Wandergebiet. Anschließend führt Annemarie Atzrodt zu den Versickerungsstellen. Da das Gelände nicht ebenerdig ist, wird festes Schuhwerk empfohlen, so der Sprecher.

Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 4,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre und Besitzer der AlbCard können kostenfrei an der Führung teilnehmen. Weitere Informationen zu Stadtführungen stellt die Stadt Tuttlingen bereit, telefonisch unter der Nummer 07461/99340 oder im Internet auf www.tuttlingen.de.