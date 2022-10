2023 ist von Jubiläumsfeiern bis zum Musical viel geboten

Nach der Corona-Zwangspause ist es den Immendingern gelungen, ab Mitte 2022 wieder zu einem fast normalen Veranstaltungsjahr zurückzukommen. Für das nächste Jahr wird schon jetzt wieder viel geplant. Der Neujahrsempfang der Gemeinde ist zurück, im Mai stehen ein großes Feuerwehrwochenende und der Kreislandjugendtag an.

„Die Vereine sind diejenigen, die das Veranstaltungsgeschehen in der Gemeinde prägen“, sagte Bürgermeister Manuel Stärk vor mehr als 30 Vereinschefs bei der Terminbesprechung. Bei einer Gemeinde mit der Struktur Immendingens sei es wichtig, dass man sich untereinander abstimme, um Überschneidungen zu vermeiden.

Gestartet wird in das neue Jahr mit dem eigentlich 2021 geplanten, 51. Neujahrsempfang der Gemeinde Immendingen am Sonntag, 8. Januar. Damals fiel die Veranstaltung coronabedingt aus, 2022 wurde sie zumindest bei einem Sommerempfang nachgefeiert. Der Februar ist traditionell der Monat der zahllosen Fasnachtstermine. Der Immendinger Zunftball findet am Samstag, 11. Februar, statt.

Ein Fechtwochenende wird es am 11. und 12. März in der Sporthalle geben. Die Hattinger Laienbühne startet am Samstag, 25. März, mit ihrem jährlichen Theaterstück, das am Freitag, 31. März, und am Samstag, 1. April, wiederholt wird. Am Samstag, 22. April, ist der Vielseitigkeitswettbewerb der Reservistenkameradschaft geplant. Am Montag, 1. Mai, gibt es wieder das Maifest des Musikvereins Zimmern.

Im Mai geht es dann ohnehin rund. Am Wochenende, 12. bis 14. Mai, feiert die Jugendfeuerwehr Immendingen ihr 50-jähriges Bestehen. Für Sonntag, 14. Mai, ist außerdem eine Floriansmesse und danach die Weihe des neuen Immendinger Feuerwehrfahrzeugs geplant. Die Landjugend Mauenheim richtet am Samstag, 13. Mai, den Kreislandjugendtag aus.

Der „Tag der deutschen Imkerei“ (2. Juli), das American Car Treffen des TuS (9. Juli) und der Tag des Ehrenamts der Gemeinde (18. Juli) und das „Ostbaar-Flair der Landjugend Ippingen“ (22. Juli) sind einige der Juli-Termine. Ruhig ist es im August. Im September gibt es wieder den „Tag des offenen Denkmals“ (10. September) und das Zimmerer Herbstfest (22. bis 24. September). Ein veranstaltungsreicher Monat wird auch der Oktober. Geplant sind unter anderem am Samstag, 7. oder 14. Oktober, das Geburststagsfest 60 Jahre Reservistengemeinschaft und der Herbstkonvent der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, ausgerichtet durch den Narrenverein Hattingen am Sonntag, 29. Oktober, in der Donauhalle.

Im November holen die katholische und die evangelische Kirchengemeinde das bundesweite gezeigte Musical „Adonia“ nach Immendingen (Donnerstag, 2. November). Am Wochenende, 11. und 12. November, ist die Hobbykünstlerausstellung geplant. Der Dezember steht im Zeichen der Weihnachtsmärkte in Immendingen (2./3. Dezember), in Mauenheim (9. Dezember) und Hattingen (23. Dezember). Der TuS veranstaltet sein überregionales Jugendturnier (16./17. Dezember) und das Zimmerer Weihnachtstheater ist am 16./17. Dezember zu sehen.